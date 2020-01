Poltárčanka Radová ohlásila comeback

Káder rimavskosobotského Slovana posilnila zaujímavá akvizícia. Má predpoklady na to, aby skvalitnila jeho útok.

8. jan 2020 o 8:01 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Pod vysokou sieťou sa znovu predstaví niekdajší veľký talent. Prekvapila už niekoľkokrát. Tentokrát tak však urobila pozitívnym spôsobom. Karin Radová sa rozhodla pre návrat do súťažného kolotoča.

Dvadsaťpäťročná odchovankyňa MVK Poltár si bude obliekať dres VK Slovan Rimavská Sobota. Gemerčanky sú dlhoročnými účastníčkami prvej ligy žien. V jej východnej skupine sa aktuálne nachádzajú na druhej priečke.

„Tréner Poltára Boris Dreisig ma prehovoril, aby som vrátila k volejbalu a pomohla Rimavskej Sobote. Robím to však hlavne sama pre seba. Neplánujem hrať len do konca tejto sezóny, ale chcela by som v tom ďalej pokračovať. Uvidím, či bude mať Poltár tím žien, alebo zostanem v Rimavskej Sobote, alebo budem pôsobiť niekde inde. Nechávam tomu voľný priebeh. Som mladá, ešte by som sa mohla niekam dostať. Závisí od toho, ako mi to pôjde,“ uviedla Radová.