Lučenec v šlágri proti majstrovi neuspel

Tréner Peter Jankovič: Inter bol veľmi dobre pripravený, vyrukoval na nás veľmi agresívne.

9. jan 2020 o 7:35 Jozef Mikuš

LUČENEC. Očakávaný šláger 21. kola Slovenskej basketbalovej ligy medzi Interom a hosťami z Lučenca sa skončil víťazstvom domácich.

Bratislavčania začali tlačiť od úvodu a postupne si vypracovali dostatočný náskok, na ktorý novohradský tím nedokázal dostatočne zareagovať. Hoci BKM v súboji s prvým neuspel, v tabuľke mu naďalej patrí druhé miesto.

Lučenec sa v ďalšom kole vráti pod domáce koše. V sobotu 11. januára od 18.00 hod. si Jankovičova partia v Arene zahrá proti Handlovej.

Volejbal

Inter Bratislava - BKM Lučenec 93:61 (19:11, 20:15, 23:21, 31:14)

TH: 25/17 - 17/11, Fauly: 22 - 21, Trojky: 12 - 4, Rozhodovali: Margala, Doušek, Uhrin

Inter: Ihring a Skinner po 12, Abrhám a Baťka po 9, Funderburk 2 (Fusek 17, Alcegaire 15, Körner 8, Kozlík 7, Bulatovič 2)

Lučenec: Basabe 16, Musil 12, Caffey 11, Murray-Boyles 2, Eudy 0 (Anikienko 7, Jackuliak 5, Zorvan 4, Skvašik 3, Miloševič 1, Dunne 0)

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Inter bol veľmi dobre pripravený, vyrukoval na nás veľmi agresívne, vystriedal troch hráčov na Mikovi Caffeym a spomalil našu hru. To bol zo začiatku náš najväčší problém. A druhým problém bol, že sme netrafili niektoré otvorené strely. V našom hernom pláne sme na to aj trocha odkázaní a keď nevieme trafiť, máme problém.“

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Obrana Interu nás nezaskočila. Vedeli sme o nej. Inter ju hráva stále, aj naposledy v Leviciach. Nezaskočila nás, ale nevedeli sme cez ňu prechádzať. Útoky nám trvali hrozne dlho. V tom tkvelo. Potom sme na útoky mali nejakých šestnásť sekúnd, kde sme sa potrebovali skoncentrovať a postaviť signál. Na náš štýl sme hrali veľmi pomaly.“

Aramis Naglič, tréner Interu: „Boli sme motivovaní a veľmi dobre pripravení. Všetci hrali odovzdali maximum, vyzeralo to veľmi dominantne. Dobre sme rozložili minutáž. Je to ale iba jeden zápas, nebudeme o ňom príliš rozmýšľať. My potrebujeme byť najlepší práve vtedy, keď treba: vo februári v Slovenskom pohári a potom v play off. Sme na dobrej ceste. V dobrom svetle sme videli Fuseka. Vracia sa do formy po zranení. Rozšírili sme lavičku, máme hráčov, tak môžeme pracovať.“

Michael Fusek, hráč Interu: „Nečakali sme, že nám to pôjde až tak dobre. Ale mali sme v posledných dňoch dobrú prípravu, neflákali sme tréningy, išli sme na sto percent. Ukázalo sa to v obrane a v útoku nám potom už padali strely, ako sme chceli.“

Ostatné výsledky: Patrioti Levice - MBK Baník Handlová 83:61 (23:12, 24:14, 19:19, 17:16), BC Prievidza - MBK Rieker COM-Therm Komárno 113:77 (22:12, 35:18, 24:18, 32:29), BK Slávia Žilina - Iskra Svit 86:82 (23:24, 20:17, 19:17, 24:24).