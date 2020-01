Nechcú hľadať riešenia len pre skupiny občanov, ale pre každého

Členovia iniciatívy Lučenec za Slušné Slovensko chystajú kvôli stretnutiu Kotlebovcov protest.

9. jan 2020 o 18:29 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Na piatok 10. januára sa v Lučenca chystá predvolebné stretnutie strany Kotlebovci - ĽSNS. O tom, že pravdu o nich sa občania dozvedia len tam, kedže média o nich klamú, presviedča už pár dní pred stretnutím reprodukovaný hlas z auta jazdiaceho ulicami mesta. Ich pôsobenie na politickej mape Slovenska a príchod do Lučenca nenecháva chladnými skupinu aktivistov z občianskej iniciatívy Lučenec za slušné Slovensko.

„Napriek tomu, že strana v posledných mesiacoch zmiernila svoju rétoriku, stále je to strana združujúca najmä ľudí, ktorí popierajú zločinný charakter vojnového slovenského štátu, jeho podiel na holokauste, šíria etnickú nenávisť a sú opantaní ideológiou násilia a rasovej neznášanlivosti," povedal člen iniciatívy, Krasimir Damjanov. Dodal, že členovia iniciatívy sú presvedčení, že trvácne zmeny smerujúce k trvalo udržateľnému vývoju, nemôžu byť realizované násilím na väčšej či menšej skupine obyvateľstva. Skôr či neskôr povedú k ďalšiemu násiliu, tentoraz z druhej strany.

„Nikto z nás netvrdí, že v spolunažívaní s najväčšou minoritou nie sú problémy. To by bolo nespravodlivé a aj hlúpe. Veľkohubé vyhlásenia o parazitoch a rýchlom vysporiadaní sa s nimi sú však nezodpovedné a vedú do pekla. Rozhodli sme sa preto, že pokojnou formou upozorníme na neprijateľnosť spôsobu robenia politiky, ktorý predvádza ĽSNS a zídeme sa na verejnom zhromaždení," dodal Damjanov

Stretnutie občanov, ktorí chcú pokojne vyjadriť nesúhlas s politikou Kotlebovej strany sa uskutoční v piatok o 17.00 hod. pred reštauráciou Hviezda, v ktorej sa stetnutie priaznivcov Kotlebovcov koná.

„Písali sme primátorke a poslancom mestského zastupiteľstva v Lučenci, v ktorom sme upozornili na hrozby vyplývajúce z tolerancie zla. Dôraz kladieme na pokoj, slušnosť a rozvahu. Nehľadajme riešenia len pre skupiny občanov, hľadajme riešenia pre každého," zakončil člen občianskej iniciatívy.