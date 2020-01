V obci Halič postavia obecné nájomné byty za takmer 1,4 mil. eur

Podľa slov starostu Alexandra Udvardyho chcú týmto krokom do obce prilákať mladé rodiny.

11. jan 2020 o 10:36 SITA

HALIČ. Obec Halič v Lučeneckom okrese chce postaviť dva bytové domy so 14 obecnými nájomnými bytmi. V súčasnosti podľa údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Celková predpokladaná hodnota by mala byť 1 382 229,58 eura bez DPH. Záujemcovia o výstavbu môžu svoje ponuky predkladať do 24. januára do 10:00.



„Chceme prilákať mladé rodiny do obce a vytvoriť podmienky, aby mali takéto štartovacie bývanie, čo je prioritná záležitosť. Máme ale aj takých osamelých seniorov, ktorým je ich dom už veľký, a privítali by nejaký menší priestor na bývanie,“ objasnil dôvody výstavby nájomných bytov starosta Haliče Alexander Udvardy s tým, že cieľom je aj zabezpečiť zvýšenie počtu obyvateľov obce. Má to byť podľa starostu zároveň aj prvý krok k rozšíreniu zástavby nielen bytových domov, ale aj rodinných domov, pretože je to v zóne, ktorá je na to určená.



V dvoch trojpodlažných bytových domoch s obytným podkrovím bude celkovo 14 bytových jednotiek, pričom v jednom bude osem a v druhom šesť. V domoch bude šesť jednoizbových bytov, a po štyri byty dvojizbové a trojizbové. Podlahová plocha sa bude pohybovať približne od 41 metrov štvorcových až po 77 metrov štvorcových. „Pozemok sa nachádza v extraviláne obce Halič, pričom projekt je prispôsobený schválenému územnému plánu, v ktorom je znázornená plánovaná výstavba bytových domov smerom na juhozápad pozdĺž Športovej ulice,“ uvádza sa v sprievodnej správe.



Predmet zákazky bude podľa podkladov financovaný z prostriedkov čerpaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR.