Futsalisti vkročili do nadstavby správnou nohou

V zápase sa štyrmi gólmi blysol domáci hráč De Jesus.

11. jan 2020 o 6:52 Jozef Mikuš

LUČENEC. Mimel Lučenec vstúpil do nadstavbovej časti najlepšej štvorky Varta futsal ligy správnou nohou. Na domácej pôde si v prvom zápase roka 2020 (10. 1.) poradil s ŠK Makroteam Žilina.

Domáci nastúpili len s jedným brazílskym legionárom v zostave. Zvyšná partia by na Slovensko po sviatkoch strávených doma mala pricestovať v najbližších dňoch.

De Jesus však krajanov dobre zastúpil a postaral sa o úvodný gól. Rýchlo ho nasledoval Brunovský. V 9. min. mal už rozbehnutý De Jesus na konte hetrik a Mimel vyhrával 4:0. V 14. min. si strelecký účet otvoril kapitán Žiliny Baláž (4:1). Brazílčan De Jesus bol však stále pri chuti a uzavrel polčas na 5:1.

Vysoký rozdiel nakopol hostí, ktorí po prestávke zvýšili výkon, čo sa odrazilo na góle De Lima Silvu na 5:2. Hra sa potom prelievala zo strany na stranu, až do 27. min., kedy Serbin zvýšil na 6:2. Krátko na to ho nasledoval kapitán lučeneckej juniorky Keszi (7:2).

Makroteam začal hrať power-play, čo potrestal domáci kapitán Fehérvári gólom do nestráženej brány (8:2). Tlak hostí následne využil Da Lima Silma a znížil na 8:3. Záver zápasu patril premenenému pokutovému kopu Grciča aj výborne hrajúcemu Žilinčanovi Wellingtonovi, ktorý sa blysol krásnymi gólmi a hetrikom.

Mimel Lučenec v druhom nadstavbovom kole zabojuje proti MŠK Žilina. Zápas sa odohrá v piatok 17. januára v lučeneckej Arene.

Mimel Lučenec - ŠK Makroteam Žilina 9:6 (5:1)

Góly: 2., 5., 9. a 15. De Jesus, 3. Brunovský, 27. Serbin, 27. Keszi, 29. Fehérvári, 36. Grcič (PK) - 14. Baláž, 23. a 31. De Lima Silva, 35., 37. a 40. Wellington, R: Polomský, Budáč, Mózerm 600 divákov, ŽK: 22. Jose Wellington Matias Torres, 18. Daniel Čeřovský

DOMÁCI: Oberman, Klema, Mikuš - Grcič, Serbin, Fehérvári, De Jesus, Petík, Greško, Keszi, Brunovský, Čeřovský, Mészáros

HOSTIA: Kováč, Košút - Wellington, Da Silva, De Lima Silva, Baláž, Hudek, Holbička, Novotný, Mahút, Trnka, Vrábel, Do Nascimento Silva

Ostatné výsledky: MŠK Žilina - MIBA Banská Bystrica (11. 1. o 19.30 hod.), TNF Prievidza - MŠK Mayerson Nové Zámky 7:3 (6:0).

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Prvý polčas sme mali výborný, dominovali sme. Škoda nevyužitých šancí. V zápase sa rozstrieľal Caio De Jesus, s ktorým ešte musíme popracovať na defenzíve. Zahrali si viacerí Slováci. Myslím si, že aj mladý Kezsi celkom zapadol a dal hneď gól. Druhý polčas už bol o tom, že sme veľa špekulovali a hľadali ťažšie varianty miesto toho, aby sme hrali jednoducho. Hrali sme nie futsal, ale futbal v hale. Naháňali sme sa so súperom, ktorý už nemal čo stratiť a išiel do power-play. Budeme sa snažiť, aby nás ďalší súperi nezaskočili, hoci môžu vyrukovať s inou taktikou. Budeme však na to pripravení. Prídu naspäť ďalší hráči, máme dosť široký káder."

Attila Fehérvári, kapitán Mimelu Lučenec: "Je to dobrý systém. Budeme hrať vyrovnané a ťažké zápasy, čo je dôležité. Dúfam, že prvé miesto si obhájime a vyhráme ešte nejaké 2-3 zápasy, aby sme si pred semifinále oddýchli. Určite chceme v nadstavbe víťaziť."