Lučencu domáci zápas s Handlovou nevyšiel

Basketbalisti z Novohradu v sobotu prehrali.

12. jan 2020 o 6:22 Jozef Mikuš

LUČENEC. Prekvapivou prehrou domáceho celku sa skončil sobotný zápas (11. 1.) 22. kola Slovenskej basketbalovej ligy medzi Lučencom a Handlovou. BKM bol pred duelom favoritom, no hostia sa papierovými prognózami nedali odradiť a od úvodu boli úspešnejší.

Lučencu nepomohlo ani 25 bodov, ktoré v stretnutí zaznamenal Basabe a na svoje konto si pripísal ôsmu prehru v sezónu. Svoje zaváhanie sa novohradské mužstvo pokúsi napraviť už v najbližších dňoch.

Futsal

Najskôr sa v stredu 15. januára predstaví v Žiline a následne v sobotu 18. januára o 18.00 hod. v Arene privíta Spišskú Novú Ves.

BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 80:87 (16:19, 17:20, 22:25, 25:23)

TH: 22/19 - 26/19, Fauly: 24 - 23, Trojky: 5 - 14, Rozhodovali: Kúkelčík, Turčin, Izák

Lučenec: Basabe 25, Murray-Boyles 12, Caffey 9, Eudy 7. Musil 2 (Dunne 11, Anikienko 10, Jackuliak a Zorvan po 2, Miloševič 0)

Handlová: Mitrovič 14, Mrviš 13, Jankovič 11, Radukič 6, Mátych 0 (Jašš 17, Petráš 16, Halada 7, Huggins 3)

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Bol to veľmi dobrý zápas. V prvom rade gratulujem Handlovej k víťazstvu. Prehru beriem na seba, lebo som tím nedokázal pripraviť tak, ako by som mal. Urobili sme zbytočné chyby. Ťažko sa mi hľadajú slová, taký je šport. Škoda záveru zápasu. Pred takýmto publikom z domácej strany alebo z hosťujúcej sme prehrali. Musíme zdvihnúť hlavy, bojovať. Ešte nie je nič uzavreté, sezóna nie je ukončená a my ideme ďalej.

Melsahn Basabe, hráč Lučenca: „Bol to výborný zápas z oboch strán. Športová hala bola vypredaná, diváci z oboch tímov vytvorili vynikajúcu kulisu. Prvý polčas sme nezvládli. Neskôr sme už dokázali plniť pokyny trénera. Žiaľ, tesne pred koncom sme nepremenili naše možnosti a to rozhodlo. Ani moje body nám nepomohli k víťazstvu a to ma mrzí.“

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: "Môj tím vyzeral dobre, mali sme nejakú krízu posledné dva zápasy, ale pracujeme a budeme lepší. Títo hráči majú kvalitu, máme čas, dokážame tú kvalitu, a naši fanúšikovia budú spokojní, robíme na tom, aby sme boli lepší každým dňom."

Jakub Petráš, hráč Handlovej: "Bolo to veľmi náročné, veľmi dramatický zápas. Chlapci z Lučenca hrali dobrý zápas v štvrtej štvrtine, keď sa dotiahli na nás, ale stále sme verili v to, že vyhráme a za takejto podpory sme ani nemohli prehrať. Ďakujem našim fanúšikom za to, že prišli."

Ostatné výsledky: BC Prievidza - Inter Bratislava 67:83 (22:20, 16:17, 8:30, 21:16), Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 87:80 (27:19, 27:21, 14:14, 19:26), Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 81:73 (21:13, 18:22, 22:26, 20:12).