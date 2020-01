Šurik v závere zachraňoval body pre Mondo

V nedeľu 12. januára pokračovala Mestská futsalová liga Spool, a. s., Lučenec zápasmi 8. kola.

13. jan 2020 o 9:00 Jozef Mikuš

8. KOLO MEST. FUTS. LIGY SPOOL, A. S., LUČENEC

Točnica-Mimel – TSV 2:10 (0:6)

Góly: Július Burdilák, Mário Čeman – Rudolf Becáni 2, Patrik Husaník 5, Peter Csaba, Andrej Kamendy 2 – ŽK: Patrik Sivok

Mužstvo TSV odohralo prvý kľudný zápas sezóny.Nemalo to zo začiatku jednoduché, keď si hráči mysleli, že sa chlapci z Točnice porazia sami. Mimelisti mohli dokonca na začiatku vyhrávať, ale premrhali svoje šance. TSV na druhej strane využili väčšinu svojich príležitostí. Piatimi gólmi sa blysol kanonier Husaník a po dva góly pridali Becáni a Kamendy.

Pneuservis Matej-Mladé pušky – Hey taxi 6:3 (4:1)

Góly: Róbert Berky 2, Patrik Kulich, Roman Šupina, Radoslav Máč 2- Denis Molnár, Daniel Melich, Martin Vrabec

Zápas sa odohral v dobrom tempe. Pušky nastupovali bez kapitána Badinku, ale aj bez jeho pomoci si so súperom poradili, keď v prvom polčase vyhrávali už 4:0. Do prestávky Hey taxi znížili na 4:1. Druhý polčas sa dohrával, na obidvoch stranách padli po dva góly a tak Pušky vyhrali 6:3 a upevnili si miesto na čele tabuľky.

Keram – Old boys Keram 4:3 (3:3)

Góly: Peter Šulek 2, Matej Botoš, Dušan Veselka – Pavol Kramec, Peter Nôta, Richard Herceg

Keram potreboval tri body, aby sa udržali v boji o prvé štyri miesta. Old boys nastúpili zase len s jedným náhradníkom, ale o to viac bojovali. Cez polčas dokonca na tabuli svietil vyrovnaný stav 3:3. Druhý polčas sa Keram snažili skórovať čo najviac gólov, ale stroskotali na výborne chytajúcom Adamíkovi, ktorý v bráne priam čaroval. Keramisti sa nakoniec gólu dočkali a zaslúžene tesne vyhrali.

Tantrum – Young boys 1:11 (1:6)

Góly: Róbert Hladik – Filip Kubík 3, Adam Kulich, Erik Danko, Denis Božík, Tomáš Janák, Martin Vysočan 3, Dávid Vikor – ŽK: Denis Božík

Young Boys si v tomto zápase nemohli dovoliť stratiť ani bod. Čo sa im aj podarilo a tak si to budúce kole pravdepodobne rozdajú s Keramom o miestenku v boji o pohár mesta. Na druhej strane tabuľky sa Tantrum stále bodovo trápi, keď za osem kôl iba raz remizovali. Nedá sa povedať, že by na palubovke vypustili čo i len sekundu, ale súperi sú proste o krôčik lepší. Tak, ako to bolo aj tentokrát. Strelecky sa trikrát presadil kapitán Kubík a dnes sa nenechal zahanbiť hetrikom ani Martin Vysočan.

La Koruna – Mondo 2:3 (0:1)

Góly: Marek Hriň, Martin Rác – Tomáš Šurik, Marek Čonka, Tomáš Meszároš

Jednalo sa určite o najlepší zápas dňa, kedy behaví hráči La Koruny prišli do centra Novohradu iba s jedným náhradníkom. Na druhej strane Mondo mali vysokú rotáciu hráčov a tak fyzicky predčili súpera. Zápas bol od začiatku do konca veľmi vyrovnaný a akcie sa striedali na obidvoch stranách. Brankári pôsobili istým dojmom a tak všetci diváci tušili, že rozhodovať bude jeden gól, ktorý aj v poslednej minúte prišiel na strane Monda, keď na konečných 3:2 upravil Tomáš Šurik.

Rozhodovali: Polomský, Mózer

Program 9. kola (19. 1.): 8:00 La Koruna – Tantrum; 9:00 TSV – Mondo; 10:00 Hey Taxi – Točnica-Mimel; 11:00 Young boys – Keram; 12:00 Old boys Keram – Pneuservis Matej-Mladé pušky.

Priebežné poradie: 1. Pneuservis Matej-Mladé Pušky 44:26 – 21b. 2. TSV 50:18 – 19b. 3. Mondo 36:16 – 19b. 4. Keram 37:12 – 18b. 5. Young Boys 43:27 – 16b. 6. La Koruna 33:27 – 10b. 7. Old Boys Keram 27:41 – 6b. 8. Točnica-Mimel 18:54 – 4b. 9. Hey Taxi 29:41 – 3b. 10. Tantrum 14:55 – 1b.

Servis a text: Filip Mózer