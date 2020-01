Hendikepovaný Beny statočne zvádza boj s krutým osudom

Šikovný školák si donedávna najviac prial, aby jeho mamička vyzdravela. Žiaľ, choroba bola silnejšia.

13. jan 2020 o 11:08 Marcela Ballová

VEĽKÝ BLH. Ešte donedávna si najviac želal, aby jeho mamička vyzdravela. Žiaľ, štrnásťročnému a navyše zdravotne postihnutému školákovi z Veľkého Blhu sa jeho prianie nesplnilo.

Anton Benjamín Bošela, ktorého kamaráti volajú Beny, už trávil sviatky len so svojím otcom. Miesto mamičky pri štedrovečernom stole bolo prázdne. Z kruhu rodiny ju vytrhla vážna choroba.

„Diagnostikovali jej rakovinu krčka maternice. Neskôr sa metastázy rozšírili do celého tela. Posledné dva roky veľmi trpela a my s ňou,“ hovorí skormútene Benyho otec Anton.

Smrť milovanej osoby ich ranila najviac

Silvia sa manželovi a synovi, ktorý sa narodil s postihnutými končatinami, doslova strácala pred očami.

„Mala ukrutné bolesti, potrebovala vysoké dávky sedatív. Hygiena, prebaľovanie, návštevy lekárov...,“ trpko povzdychol starostlivý muž.

Benymu sa pri spomienkach na mamičku zalesknú v očiach slzy. „Tak veľmi som jej chcel pomôcť,“ tíško vzlykol.

Napriek tomu, že osud bol aj k nemu poriadne krutý, nesťažuje sa a prekvapivo srší optimizmom.

Žiak Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote má svoje sny a napriek zdravotnému hendikepu sa chce v živote čo najlepšie uplatniť.

Jeho svet sú počítače a internet

Beny nemá dobre vyvinuté ruky. Nohy mu križujú jazvy po operácii v Prahe. Sú tiež zdeformované a jeho chôdza je problematická. Tiež si musel zvyknúť na život s jednou obličkou.

„Beny sa rýchlo unaví,“ podotkol chlapcov otec, ktorý ho každý deň vozí do školy, ktorá je v 15 kilometrov vzdialenom okresnom meste. Už dnes premýšľa o jeho stredoškolskom štúdiu. Chce mu dopriať kvalitné vzdelanie.

„Ideálne zamerané na informačné technológie, keďže počítače sú Benyho svetom,“ povedal, žmurknúc na svojho syna. „V budúcnosti by som chcel pracovať v IT sektore, aktuálne je mojím snom stať sa youtuberom. Tiež prostredníctvom internetu komunikujem s ľuďmi zo zahraničia. S jedným dokonca pracujem na tvorbe počítačovej hry. Zatiaľ neprezradím o čom je, no jej premiéru plánujeme na tento rok. Uvidíme, či sa nám to podarí,“ potvrdil Beny slová otca o jeho počítačovej vášni.

Sen o výlete so spolužiakmi

Šikovný školák sa skamarátil s youtuberom Makom, ktorý rovnako trpí ojedinelým postihnutím končatín.

Pomohol mu aj známy pár – slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka a speváčka Daniela Nízlová. Tiež nedá dopustiť na svojich spolužiakov.

„Mám tých najlepších spolužiakov a kamarátov na svete. Aj učitelia sú skvelí,“ povedal Beny a prezradil ďalší so svojich snov.

„Veľmi by som si prial prežiť jeden víkend so svojimi spolužiakmi na nejakom wellness pobyte niekde v horách. Bolo by to moje poďakovanie za to, že sú ku mne skutočne priateľskí a keď treba, pomôžu mi. No je to finančne náročné,“

Tiež v kútiku duše verí, že sa dostane ešte na jednu operáciu nôh v Prahe.

Anton robí pre syna všetko, čo môže

Aj Benyho otec má svoje sny. Všetky sú spojené s jeho synom.

„Bolo by fajn, keby sme našli strednú školu, v ktorej by mu vyšli v ústrety s individuálnym študijným plánom. Tiež by sme sa chceli dostať na rehabilitácie do Kováčovej, keďže tam už mnohých ľudí postavili na nohy. S Benym doma cvičím a vidím, že mu to pomáha. Pod dohľadom odborníkov by pokroky boli určite viditeľné,“ zakončil Anton, ktorý je Benymu najväčšou oporou. Napokon, osudom ťažko skúšaní otec a syn žijú jeden pre druhého.