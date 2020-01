V dedine chcú udržať mladých, postavia im byty

Počet obyvateľov Ipeľského Predmostia klesol za posledných 50 rokov o polovicu.

13. jan 2020 o 16:34 SITA

IPEĽSKÉ PREDMOSTIE. Samospráva obce Ipeľské Predmostie v okrese Veľký Krtíš plánuje postaviť dva bytové domy so 16 obecnými nájomnými bytmi.

Ako uviedol starosta obce Viktor Lestyánszky, byty budú určené hlavne pre mladých ľudí, aby zostali v obci. Predpokladaná cena výstavby vrátane vypracovania projektovej dokumentácie je podľa dokumentov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie 1 282 665 eur bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia o realizáciu stavby v tejto obci môžu svoje ponuky posielať do 29. januára do 10:00.



Podľa starostu bolo pred približne 50 rokmi v obci až 1 200 obyvateľov.

„Dnes je nás 600, a preto sa snažíme robiť všetko pre to, aby to ďalej už nekleslo,“ konštatoval Lestyánszky s tým, že uvítajú hlavne mladé rodiny. Majú záujem však aj o to, aby sa vrátili do obce tí, ktorí v minulosti odišli, pričom tento trend sa podľa starostu už začal prejavovať.



Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a vybudovanie dvoch totožných bytových domov s obecnými nájomnými bytmi.

V jednom bytovom dome sa bude nachádzať osem bytových jednotiek , z toho sú štyri byty trojizbové mezonetové, dva byty v podkroví sú dvojizbové a ďalšie dve garzónky. Byty budú podľa predložených materiálov slúžiť pre rodiny so sociálne slabším zabezpečením.

„Pri bytových domoch sa plánuje vystavať nová obslužná komunikácia s 24 parkovacími miestami, vrátane jedného státia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,“ uvádza sa v sprievodnej správe.



Predmet zákazky má byť financovaný z prostriedkov čerpaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR, pričom starosta obce verí, že sa im prostriedky podarí získať, lebo z vlastných zdrojov si výstavby bytových domov obec nemôže dovoliť.