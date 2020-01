Zimný pohár ObFZ Lučenec chce získať dvanásť mužstiev

Pozrite si kompletný rozpis zápasov aj účastníkov súťaže.

14. jan 2020 o 7:43 Jozef Mikuš

LUČENEC. Boje o Zimný pohár ObFZ Lučenec sa začnú cez víkend 25. a 26. januára. Na umelej tráve lučeneckého štadióna si postupne zmeria sily dvanásť mužstiev.

V skupine A sú Santrio Láza, CŠK Cinobaňa, Slovan Vidiná a OŠK Biskupice. B skupina patrí tímom OŠK Radzovce, Baník Kalinovo B, Slovan Divín a FK Stará Halič. V C skupine o postup zabojujú Slovan Tomášovce, OŠK Olováry, MŠK Podrečany a dorast MŠK Novohrad Lučenec.

Skupinové stretnutia by mali trvať do 1. marca. Semifinále je predbežne naplánované na 7. a 8. marca. Víťaz dvanásteho ročníka Zimného pohára ObFZ Lučenec by mal byť známy 15. marca.

Rozpis zápasov Zimného pohára ObFZ Lučenec 2020. (zdroj: ObFZ LC)