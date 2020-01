Malohont sa zmestil do knižnice

Už po siedmy krát sa fotografi rozbehli po regióne Malohont, aby zachytili jeho krásu.

16. jan 2020 o 15:30 Radovan Vojenčák

HNÚŠŤA. Až do konca apríla je možné si v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti pozrieť víťazné a vybrané fotografie zo 7. ročníka fotosúťaže Malohont mojimi očami, ktorá prebiehala od 1. júla do 30. septembra 2019. Zapojilo sa do nej 20 fotografov vo veku od 17 do 51 rokov z rôznych obcí a miest zahrnutých do Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT, ale aj z Rimavskej Soboty, Lučenca, Banskej Bystrice či Považskej Bystrice.

„Sme radi, že súťaž opäť oslovila amatérov aj profesionálov, a to aj napriek tomu, že sa v nej nesúťaží o hodnotné ceny. Ide skôr o prezentáciu regiónu Malohont v obrazovej podobe a sme veľmi vďační, že sa na tom svojou účasťou vo fotosúťaži podieľajú desiatky ľudí, ktorým je tento región srdcu blízky,“ povedala Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Každoročne organizátori vydávajú aj kalendár s fotografiami nazvaný Krásy Malohontu. Po jubilejnom desiatom ročníku plánujú aj vydanie knihy v ktorej budú vybrané fotografie prezentovať región Malohontu.

Najviac fotografií súťažilo už tradične v kategórii Prírodné krásy (40), potom nasledovali kategórie Kultúrne dedičstvo (22), Ľudia a život (18) a kategória Naše obce (18). Fenoménom aktuálneho ročníka sa stala Michaela Tiralová z Rimavskej Soboty, ktorá pozbierala zo štyroch kategórií až 8 ocenení. Vyhrala v každej kategórii divácke hlasovanie a porota jej fotografie ocenila tromi tretími miestami a jedným druhým. (viď. priložená výsledková listina)

„O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla okrem verejnosti aj hodnotiaca trojčlenná komisia,“ dodala Vargová.