Hráči BKM sa v Žiline radovali z víťazstva

Lučenčania napravili posledné dva nevydarené zápasy.

16. jan 2020 o 10:12 Jozef Mikuš

LUČENEC. Po dvoch prehratých zápasoch s Interom a Handlovou sa Lučenčania opäť radovali. V stretnutí 23. kola Slovenskej basketbalovej ligy (15. 1.) sa im podarilo zdolať žilinský mančaft na jeho palubovke.

Najviac bodov hostí nazbieral Musil (17), v pätách mu bol Caffey (16).

BKM Lučenec sa aj v 24. ligovom kole predstaví na palubovke súpera. V sobotu 18. januára si Jankovičova partia zahrá v Spišskej Novej Vsi. Ďalší zápas Novohradčanov sa uskutoční 29. januára v lučeneckej Arene proti Svitu.

BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 69:72 (12:18, 24:20, 20:20, 13:14)

TH: 32/22 - 15/8, Fauly: 17 - 28, Trojky: 3 - 8, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Uhrin

Žilina: Merešš 18, Dickson a Tot po 9, Rožánek 8, Wiggins 6 (Woods 9, Jeftič a Sapp po 5, Hoferica 0)

Lučenec: Musil 17, Caffey 16, Murray-Boyles 6, Eudy 4, Basabe 3 (Zorvan 14, Anikienko a Dunne po 6, Jackuliak a Miloševič 0)

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Som veľmi rád, že sme zvíťazili po nevydarených posledných dvoch zápasoch. Pozitívne bolo, že sme prišli dobre nastavení. Vďaka tomu sme boli po celý zápas vo vedení. Neskôr sa však vracali negatívne príznaky z minulých zápasov. Som však veľmi rád, že som po taktickej stránke zápas zvládli.“

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Tento zápas sme začali veľmi dobre. Vybudovali sme si solídny náskok, o ktorý sme žiaľ neskôr prišli. V Žiline sa hrá veľmi ťažko. Pre nás bolo kľúčové, že sme si udržali koncentráciu počas celého zápasu. Zápas sa síce vyvíjal tesne, no som rád, že sme dokázali zvíťaziť.“

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: „Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Žiaľ pre nás, Dickson musel po nešportovej a technickej chybe opustiť ihrisko. Bolo to pre nás kľúčové oslabenie, pretože práve pod košom sme mali veľké problémy. Podarilo sa nám však veľmi dobre dostať do zápasu. Zápas bol v závere veľmi vyrovnaný, pričom viacej šťastia mal v koncovke Lučenec."

Jakub Merešš, hráč Žiliny: „Celý zápas bol veľmi vyrovnaný. Vždy to bolo len o pár bodov. Bohužiaľ sme v niektorých dôležitých momentoch nedokázali zápas zlomiť na svoju stranu. To bolo určite kľúčové.“

Ostatné výsledky: MBK Baník Handlová - BC Prievidza 75:85 (20:15, 13:31, 20:24, 22:15), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Patrioti Levice 62:79 (14:21, 11:22, 28:20, 9:16), Inter Bratislava - MBK Rieker COM-Therm Komárno 88:62 (25:22, 16:19, 22:8, 25:13).