Lučenec chce titul aj miesto v lige majstrov

Futsalisti vstúpili do nadstavby s jasnými cieľmi.

16. jan 2020 o 14:17 Jozef Mikuš

LUČENEC. Futsalový Mimel Lučenec prepísal svoju históriu. V základnej časti Varta futsal ligy v sezóne 2019/20 po prvýkrát nenašiel ani jedného premožiteľa.

Novohradčania vyhrali všetkých dvanásť zápasov a do nadstavby vstúpili z prvého miesta piatkovým (10. 1.) víťazstvom nad žilinským Makroteamom. V realizačnom tíme aj kabíne Lučenca preto vládne dobrá atmosféra.

„S výsledkami sme spokojní, no hra nebolo vždy taká, ako sme si predstavovali. Bolo to z dôvodu, že sa mužstvo zohrávalo. Pred sezónou sme káder skvalitnili o pojmy futsalového sveta ako Rafael či Grcič. Do tímu priniesli profesionalitu, ktorá mladých a aj ostatných legionárov nútila nasledovať ich a brať si z nich príklad,“ zhrnul prezident klubu Milan Kamenský.

Skvalitnili káder

Mimel si v základnej časti uchmatol aj iné prvenstvá. Nastrieľal najviac gólov (111) a inkasoval najmenej (31). V kabíne sa môžu pochváliť aj ostrostrelcom Ferreirom, ktorý si v 12 zápasoch pripísal 22 gólov a je držiteľom kanonierskej koruny. Do prvej päťky sa po skončení základnej časti vošiel aj 18-gólový Sobral.

„K tomu sme veľa šancí zahodili a mnoho zbytočných gólov sme dostali. No keď sa vysoko vyhráva, tak sa už defenzíva podceňuje. Základnú časť celkovo hodnotím ako dobrú, ale musíme zlepšiť obranu. Hráčsky káder sme skvalitnili a doplnili vhodné typy, aj keď sa nám to s niektorými nevydarilo. Napríklad Dede mal zdravotné problémy a Melo musel odísť kvôli nadváhe. Potrebovali sme aj ostatným ukázať, že každý člen kabíny musí byť maximálne pripravený, aby bol pre klub prínosom,“ skonštatoval tréner Marián Berky, ktorý tiež vyzdvihol zlepšenie mladých hráčov.

Lučenec v piatok (10. 1.) začal nadstavbu domácim víťazstvom. Pred domácimi fanúšikmi bude hrať aj v druhom kole proti MŠK Žilina (17. 1.), v treťom vycestuje do Banskej Bystrice (7. 2.). Novohradčanov budú potom čakať dva zápasy v Žiline (15. 2. a 22. 2.) a v závere nadstavby sa vrátia do Areny, kde privítajú tím spod Urpína (28. 2.).

Potom bude nasledovať záverečné play-off, z ktorého vzíde majster. Víťaz nadstavby má istú miestenku v semifinále. V klube z centra Novohradu netaja, že ich cieľom je k dvom striebram pridať prvé zlato.

Liga majstrov v Lučenci

Na internete sa objavili komentáre, podľa ktorých Mimel nemá konkurenta a zápasy sú tak nezaujímavé. Silní hráči ako Wild Boys a Pinerola v lige nehrajú a nové kluby ešte potrebujú čas a skúsenosti.

„Tie zápasy boli pre diváka zaujímavé len počtom gólov. V súťaži však účinkuje veľmi silná štvorka, ktorá bojuje v nadstavbe a vzájomné zápasy medzi týmito klubmi sú už o inom. Preto bude nadstavbová časť pre divákov veľmi zaujímavá,“ povedal Kamenský.

Sila novohradského mančaftu má zabezpečiť splnenie prvého cieľa, ktorým je titul. Druhým cieľom je futsalová liga majstrov, v ktorej sa už Mimel predstavil na jeseň roku 2018.

„Preto sme chceli mužstvo tak skvalitniť a vyšperkovať. Všetko však závisí od lósu. Ak vyhráme domácu ligu, chceme zabojovať aj na medzinárodnej úrovni,“ prezradil Berky s tým, že klub sa pokúsi zopakovať scenár a priniesť zápasy ligy majstrov do Novohradu.

„Ideme krok po kroku. Teraz sa sústredíme na nadstavbu. Veríme, že našich chlapcov prídu diváci podporiť a spoločne to dotiahneme do úspešného konca,“ dodal Kamenský.