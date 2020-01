V múzeu vystavujú záhadne získané silicitové hroty

Pochádzajú z Ameriky a sú staré podľa odhadu odborníkov vyše 8-tisíc rokov.

20. jan 2020 o 11:00 TASR

Hroty pochádzajú z Ameriky, ale ako sa dostali do múzea nie je známe.(Zdroj: GMM Rimavská Sobota)

RIMAVSKÁ SOBOTA. Predkolumbovské silicitové hroty sú aktuálnym predmetom mesiaca, ktorý do 2. februára vystavuje Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote. Ako uviedol jeho archeológ Alexander Botoš, hroty pochádzajúce z amerického kontinentu sú datované do obdobia rokov 7550 až 6500 pred naším letopočtom.

"Štyri silicitové hroty rôznej veľkosti a profilácie sú uložené na kartónovom papieri, na ktorom je nápis v maďarskom jazyku "Amerikai kovanyilhegyek", teda pazúrikové hroty z Ameriky," priblížil Botoš.

Dodal, že nálezové okolnosti hrotov nie sú známe. Nevie sa, kedy boli získané do zbierok múzea a nie je jasné, kto ich daroval alebo od koho boli zakúpené. Rovnako nie je lokalizované ani miesto či oblasť Spojených štátov amerických (USA), v ktorej boli vyrobené.

"Vie sa o nich len toľko, že pochádzajú od Ľudovíta Hűvössyho, spoluzakladateľa GMM. Predpokladáme, že hroty poslal neznámy cestovateľ alebo bádateľ Hűvössymu z USA," poznamenal archeológ.

Ako pokračoval, v roku 2017 boli fotografie hrotov prostredníctvom Josha Chamberlina, ktorý pôsobil ako lektor na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote, zaslané na identifikáciu do National Museum of the American Indian v Suitlande v štáte Maryland.

"Hroty posudzovala Ann McMullen, ktorá predpokladá, že pochádzajú zo severovýchodu USA a zaradila ich približne do obdobia medzi rokmi 7550 - 6500 pred Kristom. Najstarší hrot pochádza teda z obdobia, keď na území dnešného Slovenska doznieval paleolit a vznikal neolit so znalosťou poľnohospodárstva. Najmladší hrot pochádza z čias, keď u nás prevládala staršia doba železná so znalosťou technológie produkcie železa," zakončil Botoš.