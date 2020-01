V obci Slovenské Ďarmoty plánujú postaviť obecné dvojdomy za viac ako 1,3 mil. eur

Pre dvojdomy namiesto jedného bytového domu sa samospráva rozhodla z dôvodu zachovania pôvodnej architektúry

17. jan 2020 o 15:26 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Prihraničná obec Slovenské Ďarmoty vo Veľkokrtíšskom okrese chce postaviť osem dvojdomov so 16-timi obecnými nájomnými bytmi. Ako pre agentúru SITA povedala starostka obce Denisa Árvayová, pre dvojdomy a nie pre jeden bytový dom sa rozhodli preto, aby dodržali pôvodnú architektúru časti obce, kde už je jeden rad podobných domov postavený a toto má byť jeho pokračovanie. „Ide o zónu obce, ktorá bude po dostavaní ako jedno sídlisko,“ doplnila starostka. Podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota výstavby domov vrátane vypracovania projektovej dokumentácie v sume 1 340 264,65 eura. Záujemcovia o realizáciu stavby môžu ponuky posielať do 29. januára do 10:00.



„Chceme prilákať a udržať mladých ľudí doma, aby mali vhodné podmienky na bývanie a na život. Okrem toho je to oveľa dostupnejšie pre nich, ako keby sami stavali, zobrali si úver a zadlžili sa,“ objasnila Árvayová a dodala, že si praje, aby sa začalo stavať čo najskôr po schválení finančných prostriedkov a vysúťažení dodávateľa.



Predmet zákazky má byť financovaný z prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR.