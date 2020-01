Dragijského napĺňa práca kondičného trénera

Rád by sa vrátil do prvej ligy v Česku. Ambiciózny Soboťan mieni odborne rásť, aby mohol byť dlhodobo úspešný. Jeho snom je pôsobiť v niektorom veľkoklube alebo v reprezentácii.

18. jan 2020 o 18:38 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Odchovanec MŠK Rimavská Sobota zarezáva ako kondičný tréner futbalistov Dukly Praha. Michal Dragijský v českej metropole zároveň študuje. Ako hráč si obliekal tiež dres Banskej Bystrice, Kalinova, Dunajskej Lužnej, rakúskeho SC St. Martin či Tisovca. Vo futsale nastupoval za Rimatex Rimavská Sobota a zahral si aj za reprezentáciu v plážovom futbale.

Kým v minulej sezóne odohral pár zápasov vo farbách MŠK Tisovec, v tej prebiehajúcej sa na trávnikoch zatiaľ neobjavil.

„V súčasnosti kvôli mojej pracovnej vyťaženosti nie je možné, aby som pravidelne trénoval v nejakom tíme a cez víkendy cestoval na zápasy. Svoju aktívnu hráčsku činnosť som nútene pozastavil a čas ukáže, či si ešte niekedy niekde zahrám. Futbal ma však stále baví a ak niekedy ešte bude príležitosť zahrať si, myslím si, že to neodmietnem,“ hovorí dvadsaťdeväťročný Michal Dragijský. Zdôraznil, že kondičná príprava sa stáva neoddeliteľnou súčasťou profesionálneho športu.

Pochádza z lekárskej rodiny

„Úlohou kondičného trénera je hráčov nielen pripraviť po kondičnej stránke, ale aj udržať ich zdravých a častokrát im práve po zraneniach pomôcť k bezproblémovému návratu do plného tréningu. Práve toto zdravotné a kondičné prepojenie je pre mňa najzaujímavejšie možno aj preto, že pochádzam z lekárskej rodiny, ktorá je športovo založená. Aj dodnes často zranenia konzultujem s otcom. Mnohokrát mi jeho rady výrazne pomohli a uľahčili prácu,“ uviedol absolvent FTVŠ na Univerzite Komenského v Bratislave.

Dostatok priestoru na realizáciu

Anabázu v Dukle Praha začal Michal v priebehu jesennej časti minulého ročníka. Tím z Julisky v tom období ešte účinkoval v najvyššej súťaži. Jeho farby hájil napríklad aj bývalý slovenský reprezentant Ján Ďurica.

Futsal

Futsal V zápase Lučenca so Žilinou padli aj tri vlastné góly Čítajte

„Pražská Dukla je prvým klubom, kde pôsobím ako kondičný tréner. S kormidelníkom Romanom Skuhravým sme si hneď na začiatku našej spolupráce rozdelili úlohy. Je to moderný tréner, ktorý veľmi dobre rozumie dôležitosti kondičnej prípravy.“

Dragijský sa vlani premiérovo podieľal na zimnej príprave mančaftu.

„Mal som dostatok priestoru na sebarealizáciu. Mojou najvýraznejšou úlohou je silová príprava hráčov a vyhodnocovanie tréningovej záťaže hráčov. Okrem toho konzultujeme tréningové a zápasové zaťaženie, ktoré vyhodnocujem prostredníctvom moderných GPS zariadení, ktoré sú dnes vo svete bežne používané.“

Neuvažuje o poste kouča

Hoci Dukla vypadla z prvej ligy, rodák z Rimavskej Soboty v klube pokračuje.

„Zavážilo to, že sme ako realizačný tím mali naďalej podporu majiteľa klubu Petra Pauknera a športového vedenia. Dôležitým faktorom pre mňa bolo, že zostal kouč Roman Skuhravý, ktorý mi ako neznámemu kondičnému trénerovi zo Slovenska dal šancu, za čo som mu veľmi vďačný.“ Pražská Dukla zimuje v druhej lige na štvrtej priečke.

„Práca kondičného trénera ma napĺňa a pre mňa je momentálne najlepšou možnosťou. Okrem pôsobenia v Dukle som stále súčasťou Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej, kde si dokončujem doktorandské štúdium v odbore kinantropológia,“ vyjadril sa Michal Dragijský, ktorý by mohol byť aj lodivodom. Je držiteľom trénerskej licencie UEFA B.

„Neuvažujem, že by som sa stal kormidelníkom. V súčasnosti sa snažím učiť od svojich skúsenejších kolegov. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Mám cieľ odborne rásť a vzdelávať sa, čo je nevyhnutné pre to, aby človek mohol byť dlhodobo úspešný. Chcel by som s Duklou zažiť návrat do prvej ligy. Mojím snom je pôsobenie v niektorom veľkoklube alebo v reprezentácii. Viem, že som ešte len na začiatku cesty,“ uviedol ambiciózny Dragijský.