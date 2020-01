Tisovec chce vytvoriť centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

S týmto cieľom sa uchádza o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR, z ktorej by mohlo získať nenávratný finančný príspevok do 700.000 eur.

20. jan 2020 o 14:39 TASR

TISOVEC. Zriadenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), v ktorom by pôsobili všetci lekári v meste, je jedným z aktuálnych zámerov mesta Tisovec v Rimavskosobotskom okrese. S týmto cieľom sa uchádza o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR, z ktorej by mohlo získať nenávratný finančný príspevok do 700-tisíc eur.

Podľa slov prednostu mestského úradu Tibora Tokára by zariadenie vzniklo v budove, ktorú v súčasnosti využívajú Služby mesta Tisovec. "Chceli by sme ju zrekonštruovať a zmodernizovať na CIZS, kde by sme združili všetkých lekárov z mesta Tisovec, ktorí tu pôsobia," načrtol na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Ak by samospráva bola úspešná, okrem rekonštrukcie, modernizácie a interiérových či exteriérových stavebných úprav by podľa Tokára peniaze šli aj na materiálno-technické vybavenie objektu zdravotníckou technikou. "Ďalej je tam vybudovanie bezbariérového prístupu, nové informačno-komunikačné technológie s napojením na vysokorýchlostný internet, ako aj opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy," dodal prednosta.

Spomenul tiež, že mesto už rokovalo i s lekármi, aby do architektonickej štúdie projektu zahrnulo aj ich potreby a požiadavky. V zariadení by samospráva chcela mať dvoch lekárov pre dospelých, pediatra, dve stomatologické ambulancie a jednu gynekologickú. "Aby bolo využitie objektu čo najväčšie, zvažujeme aj umiestnenie liečebnej rehabilitácie, denného centra alebo stacionára," doplnil Tokár.

Ako pokračovala primátorka Tisovca Irena Milecová, pre mesto by CIZS znamenalo nové ambulančné priestory a dlhodobo by malo vyriešených lekárov. "Gynekologická ambulancia v priestoroch bývalého závodu CSM je už nedôstojná. Takisto budova, v ktorej sú priestory súčasných ambulancií, nie je v takom stave, ako by mala byť," podotkla primátorka.