Budovu okresného riaditeľstva polície rekonštruujú za takmer 600-tisíc eur

Podľa zmluvy by mal dodávateľ ukončiť stavebné práce do konca marca.

21. jan 2020 o 10:27 SITA

RIMAVSKÁ SOBOTA. – V Rimavskej Sobote už od júla minulého roka pracujú na rekonštrukcii budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ). Celkové náklady uvedené v zmluve s víťazom súťaže na zhotoviteľa obnovy, s miestnou firmou Gemerstav s.r.o., sú 587 190 eur.

Ako agentúru SITA informovala banskobystrická krajská hovorkyňa polície Mária Faltániová, rekonštrukciu budovy OR PZ na Ulici Hostinského 2 robia za plnej prevádzky. Z budovy pre rekonštrukciu presťahovali do budovy Obvodného oddelenia PZ na Ulici Stavbárov 2 od polovice januára len oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ. Toto oddelenie bolo na túto adresu premiestnené aj počas septembra 2019.



Predmetom zákazky je podľa zmluvy rekonštrukcia a modernizácia objektu OR PZ v Rimavskej Sobote. Majú sa zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budovy pre zníženie jej energetickej náročnosti. Dodávateľ prác vymieňa elektroinštaláciu, zatepľuje obvodový plášť, zatepľuje strechu, čiastočne zrekonštruuje vykurovanie a vymení rozvody tepla. Súčasťou obnovy je aj výmena okien a dvier, výmena svetiel, vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy a bezbariérovej toalety.



Staviteľovi stavenisko odovzdali 29. júla minulého roka a stavbu by mal podľa zmluvy dokončiť do ôsmich mesiacov, teda do konca marca tohto roka.