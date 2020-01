Nová páka samospráv na neplatičov

Dlžníci môžu prísť o vodičský preukaz.

21. jan 2020 o 13:44 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Od nového roku pribudol do rúk samospráv nový nástroj na vymáhanie peňazí od dlžníkov. Je ním odobratie vodičského preukazu, ak osoba, ktorá je jeho držiteľom, dlží obci na miestnych daniach a poplatkoch. V zákone sú stanovené výnimky, kedy odobratie vodičského preukazu nie je možné. Starostovia túto možnosť vítajú, aj keď ju možno nevyužijú.

„Obce ako správcovia miestnych daní a miestnych poplatkov môžu pri vymáhaní daňových (poplatkových) nedoplatkov využiť proces daňového exekučného konania alebo tzv. civilnú exekúciu súdnym exekútorom. Od 1. 1. 2020 majú samosprávy k dispozícii ďalší spôsob vykonania daňovej exekúcie. Doterajší výpočet spôsobov vykonania sa rozširuje o zadržanie vodičského preukazu,“ informuje Verejná správa SR – komplexný informačný portál pre verejnú správu.

Správcovia dane môžu vykonať daňovú exekúciu napríklad zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, predajom hnuteľných vecí, odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju či predajom nehnuteľnosti. U podnikateľov môžu pristúpiť k predaju podniku alebo jeho časti postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti.

Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka len u tej osoby, ktorej príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu. Napríklad vodiči autobusu.

„Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí daňovému dlžníkovi a orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka,“ píše sa v znení zákona o správe daní.

Po splatení dlhu musí samospráva bezodkladne doručiť polícii právoplatné rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania.

Novinku vítajú, aj keď stále nie je dostačujúca

Starostovia obcí si túto novinku pochvaľujú, hoci nie všetci si myslia, že ju budú nútení použiť.

„Myslím si, že túto možnosť privítala každá samospráva, či už ide o malú, či veľkú obec alebo mesto, lebo vo väčšej alebo menšej miere všetci bojujú s nevymožiteľnými dlhmi od svojich občanov. Predpokladám, že bude motivačná pre tých, ktorí sa spoliehali, že nemajú žiadny oficiálny príjem, alebo už majú toľko exekúcií, že im nemajú čo zobrať. Viem, že sa to už v niekoľkých obciach vďaka medializácii prejavilo už pred začiatkom účinnosti zákona,“ povedal Andrej Barcík, predseda Klubu starostov Lučenecka.

Niektoré samosprávy si podľa jeho slov už tento prvok aj zakomponovali do miestnej legislatívy.

„Aj tak nám ešte zostane skupina ľudí, od ktorej nevymôžeme nič, kým to nebude podmienené, že by sa v krajnom prípade siahlo aj na dávky, ktoré dostávajú a sú nad rámec životného minima. Podľa mňa by stačilo, keby to bolo viazané na príspevok na bývanie,“ pokračoval Barcík.

Myslí si, že hlavným problémom je u mnohých neplatičov nízka finančná gramotnosť a zodpovednosť.

„Mnohí z dlžníkov radšej nepožiadajú o spomínaný príspevok na bývanie, lebo ten je viazaný aj na to, či majú vyplatené dane, ale jeho výška je často vyššia než ich dlh – a to je práve dôsledok ich nízkej finančnej gramotnosti, že si to nevedia spočítať, že sa im to oplatí,“ dodal Barcík.

Skôr varovný prst

V obci Tuhár, tak ako aj v niektorých iných obciach či mestách, dávajú možnosť splatenia daní a poplatkov v dvoch v termínoch. Do konca mája a do konca septembra.

„Po nezaplatení po týchto termínoch postupne pošleme dve výzvy na uhradenie dlhu a až potom pošleme výzvu na políciu, aby dotyčnému pozastavili platnosť vodičského preukazu, o čom bude oboznámený aj dlžník,“ uviedol starosta Peter Čeman. Podľa neho je nový prvok v zákone skôr akýmsi varovným prstom.

„Na druhej strane to ale nie je zlé, ľahšie sa niektoré samosprávy dostanú k peniazom. A kedže tak ako poctivý občan aj neplatiči využívajú výhody, ktoré im plynú z toho, že žijú v danej oblasti, či už ide o cesty, osvetlenie, alebo detské ihriská, je nutné, aby aj oni prispievali do rozpočtu obce,“ zakončil Čeman.