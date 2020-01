Z Nikolky urobila choroba väzňa vo vlastnom tele

Bežné ochorenie spôsobilo v tele dievčatka doslova skrat. Postupne prestalo chodiť, rozprávať, samo prijímať potravu.

22. jan 2020 o 14:37 Marcela Ballová

LUČENEC. Má len osem rokov, no jej zdravotný záznam je plný vážnych diagnóz. Z veselého, štebotavého dievčatka sa postupne stala doslova handrová bábika. V byte v jednom z panelákov na lučeneckom sídlisku zrazu zostalo ticho. Miestami sa ozve zvuk odsávačky alebo respirátora.

Toto je príbeh o tom, ako zo dňa na deň môže život zmeniť bežné ochorenie. Kučeravé dievčatko s veľkými očami nemalo šťastie. Choroba jej imunitný systém obrátila hore nohami. Telo začalo zvádzať boj samo so sebou.

Nešťastní rodičia hľadajú všetky možnosti, ako dcérke pomôcť. Napriek tomu, že čo možnosť, to tisíce eur, sú rozhodnutí nevzdať sa. Veria, že sa nájdu dobrodinci, ktorí im v nešťastí pomôžu.

Osudná choroba

Vlasta spomína, že v tehotenstve jej trochu tvrdlo brucho, užívala magnézium. Inak bolo bežné. Vytúžené dievčatko sa narodilo v riadnom termíne. Keďže bolo otočené, muselo prísť na svet cisárskym rezom. Žiadne komplikácie nenastali, a tak si šťastná mamička odnášala domov zdravý ružový batôžtek.

Súvisiaci článok Vážne chorá matka bojuje za zdravie svojich detí, rodinu bičuje aj chudoba Čítajte

„Do troch rokov bola Nikolka zdravým dieťatkom. Samozrejme, že aj na ňu sa nalepili bežné choroby, no behala, rozprávala, niekedy nám z toľkej vravy išli doslova uši odpadnúť,“ povedala s úsmevom Vlasta a očami zablúdila k dcérke, pripútanej na špeciálny vozík.

Nikolka mala vždy rada ľudí. Každej návšteve sa potešila a jazyk jej šiel jedna radosť. O všetko javila záujem. V tom čase nič nenasvedčovalo tomu, že ju vírus čoskoro zrazí na kolená.

Začala chodiť do škôlky a ochorela. No tentokrát bol priebeh choroby iný.

„Vybrala troje antibiotiká a zlepšenie neprišlo. Zrazu sa hocikedy potkla a spadla. Absolvovali sme klasické neurologické aj ortopedické vyšetrenia. Nič však nenasvedčovalo vážnemu ochoreniu,“ priblížila nešťastná matka.

Z nemocnice do nemocnice

Dievčatko sa ocitlo v banskobystrickej nemocnici. Tu podľa vyšetrení išlo o ochorenie nervového pôvodu.

„Všetky ostatné vyšetrenia vyšli s negatívnym výsledkom,“ podotkla Vlasta s tým, že Nikolke brali aj vzorku z miechy.

Po prepustení z nemocnice sa dievčatko dlho doma neohrialo. Po dvoch týždňoch ochorelo, navyše začalo byť veľmi spavé.

„Išli sme na pohotovosť, kde nám povedali, že je dehydrovaná. Premýšľala som, či za jeden deň môže byť natoľko dehydrovaná, že sa jej chce stále spať. Skončila na infúziách,“ podotkla Vlasta.

Infúzie nepriniesli očakávaný efekt. Dievčatko už nevládalo stáť na nôžkach, zhoršila sa jeho reč, prsty na rúčkach akoby zvieral kŕč. Lekári to vyhodnotili ako zhoršený stav po infekte.

Zakrátko bola Nikolka opäť pacientom banskobystrickej nemocnice. „To už prestávala jesť aj piť. Keď jej počas vyšetrení lekárka stláčala bruško, nastal únik moču. Skrátka, stav sa neustále zhoršoval,“ opísala mamička.

Bez prístrojov by neprežila

Každé ochorenie znamenalo v prípade Nikolky posun k horšiemu. To, čo sa horko-ťažko zlepšilo, bolo razom preč. Vlani prestala úplne prijímať potravu bežným spôsobom. Museli jej zaviesť sondu, cez ktorú ju mamička kŕmi dodnes. Pridružili sa problémy s dýchaním, dokonca spánkové apnoe. Boli chvíle, keď chorobou bičované telíčko doslova kolabovalo.

Súvisiaci článok Mladý futbalista prišiel o nohu, má nefunkčnú ruku. Druhú šancu však nepremrhal (+ VIDEO A FOTO) Čítajte

Mamička si tentokrát z nemocnice niesla domov nielen svoju dcérku, ale aj respirátor. Tiež nie je možné fungovanie bez odsávačky. Nikolka prišla domov ako ležiaci pacient.

Dnes už síce dokáže sama aspoň chvíľu posedieť, no hlavička jej kedykoľvek spadne dozadu a nedokáže si ju zdvihnúť. Deň trávi na špeciálnom vozíku alebo stoličke. Nožičky má veľmi tenké, pretože svaly už atrofovali, šľachy sa skracujú. Mamička s ňou cvičí každý deň, tiež hľadá pomoc a akákoľvek pozitívna správa je pre ňu vzpruhou.

„Nikolka má uložené kmeňové bunky, no podľa lekárov by v jej prípade ich aplikácia nepriniesla požadovaný efekt,“ hovorí Vlasta.

Rodičia chcú vyskúšať všetko

Cestu do Viedne a späť poznajú už naspamäť. Raz za týždeň tam chodia k lekárovi špecialistovi. Ten síce nespochybnil postup tunajších lekárov, no rodičia chcú vyskúšať všetky možnosti.

Zdravotnícke pomôcky, rehabilitácie aj cestovanie poriadne načreli do rodinného rozpočtu. Až tak, že išiel do mínusu. Veď len za špeciálny bicykel na precvičovanie rúk a nôh, aj to repasovaný, zaplatili 2500 eur. Vyše dve tisícky vyšla autosedačka. Špeciálny vozík dostali, našťastie, cez úrad práce. No dievčatko rastie, čoskoro bude potrebovať nové pomôcky. Ani Rakúsko nie je lacným špásom. Na rehabilitačné pobyty treba doplácať. Okrem toho Nikolku určite čakajú operácie šliach.

Vlasta sa prostredníctvom internetu dozvedá o rôznych možnostiach liečby, respektíve pomoci vedúcej k zlepšeniu stavu.

„Je tu aj delfínoterapia v Grécku, avšak tá stojí osemtisíc eur. Liečba mojej dcérky je behom na dlhé trate a tiež finančne náročná. No nevzdávame sa. Pokiaľ budeme vládať, spravíme pre naše zlatíčko všetko, čo bude v našich silách,“ zakončila smutne.