Futbalistka z Fiľakova zaujala v reprezentácii aj Slovane

Čoskoro pätnásťročná hráčka môže zahviezdiť na scéne ženského futbalu.

23. jan 2020 o 7:42 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Vo februári oslávi pätnáste narodeniny, no už si dokázala získať rešpekt spoluhráčov aj pozornosť trénerov, vrátane toho reprezentačného. Fiľakovčanka Nina Korimová má našliapnuté na dráhu úspešnej futbalistky.

Hoci to už dnes tak nemusí pôsobiť, futbalové začiatky mladej športovkyne neboli ľahké. Rodičia ju viedli k aktivite a športu a najideálnejšou možnosťou na realizáciu v meste pod Fiľakovským hradom bol najpopulárnejší svetový šport.

„Mala som deväť rokov, keď ma ocino vzal na prvý tréning. Nevedela som nič, ani základy, no futbal ma oslovil. Narazila som však na problém, tréner prípravky ma nechcel do tímu. Šancu som dostala v U13 u kouča Tibora Košíka. Tam som to ako deväťročné dievča mala ešte ťažšie. Chlapci ma vôbec nebrali ako súčasť tímu,“ vrátila sa k svojim začiatkom mladá Fiľakovčanka.

Keď jej na tréningu nechceli prihrať, loptu si musela vybojovať. Rovnako to bolo aj s miestom v chlapčenskej zostave. „Tak som si našla svoj post. Keďže ma vždy odsúvali dozadu k bráne, zapáčilo sa mi na poste stopérky. Veľmi ma bavilo hýbať sa a hrať futbal, takže som tieto negatíva vôbec nevnímala,“ prezradila.

Ako kapitánka vyzdvihla vzájomný rešpekt

Nina sa skúšala presadiť aj v dievčenskom tíme vtedajšieho MBK Lučenec. Keď basketbalový klub prestal fungovať, venovala sa iba futbalu.

„Fiľakovo vychovalo slovenskú reprezentantku Peťu Zdechovanovú a vo futbale sme spolu našli víziu, ako sa dostať do vrcholového športu. O Ninku som sa vôbec nebál. Keby ju to nebavilo, hľadali by sme iný šport. Ona sa však rozhodla pre futbal,“ vysvetlil otec Milan Korim.

S odchodom časti kabíny do kategórie U15 sa pre Ninu začali svetlejšie časy. S rovesníkmi si už rozumela na ihrisku aj v kabíne. Dokonca sa stala kapitánkou.

„Veľmi ma potešilo, že som to dosiahla v takom mladom veku. V tíme boli aj starší chalani, ale navzájom sme sa rešpektovali,“ povedala fanúšička A mužstva FTC Fiľakovo.

Rešpekt si postupne vybudovala aj u hráčov súpera, ktorým ako stopérka likvidovala útoky predovšetkým dobrou fyzičkou.

„Niektorí ma ako dievča viditeľne šetrili, iní zase nie. Našli sa aj takí, ktorí do mňa išli tvrdšie a doslova ma zvalcovali. Na druhej strane, stretla som sa aj s gavalierstvom a po tvrdšom zákroku mi chlapci pomôžu vstať a ospravedlnia sa.“

V chlapčenskom tíme sa cíti lepšie

Čoskoro pätnásťročná futbalistka neskôr prešla do fiľakovskej U15, ktorú trénuje Ľubomír Šimkovič. Svojimi výkonmi upútala pozornosť aj mimo mesta a nominovali ju do dievčenského tímu stredoslovenského kraja, s ktorým vyhrala jarný aj jesenný turnaj.

Potom prišla ponuka z Dukly Banská Bystrica, kde jej navrhli striedavý štart. Od jari 2018 je tak súčasťou aj dievčenského družstva WU15 v meste pod Urpínom.

„Bola to pocta a predovšetkým výzva. Banskobystrický tréner súhlasil, aby Ninka trénovala vo Fiľakove s chlapcami. Za Duklu tak chodí len na zápasy. Tréningy sme navyše rozšírili o individuálne pod vedením Štefana Bozoóa, ktorý trénoval aj Petru Zdechovanovú,“ ozrejmil otec Milan.

„Byť prvýkrát na ihrisku s babami bola úplne iná situácia. Dievčatá hrajú menej do tela a nie sú také technické ako chlapci. Zároveň sú však dosť tvrdé a do niektorých súbojov idú zákernejšie. Tam som, našťastie, využila skúsenosti z chlapčenského tímu, kde sa aj v súčasnosti cítim lepšie. Keď hrám napríklad proti nižším a mladším dievčatám, je mi nepríjemné sa do nich tvrdo oprieť. Pri chlapcoch si to môžem dovoliť,“ doplnila študentka 9. ročníka fiľakovskej základnej školy, ktorá nezaostáva ani v skórovaní.

Zatiaľ sa podpísala pod osemnásť gólov, z toho sedem vsietila v aktuálnej sezóne.

Pozvánka z reprezentácie bola splneným snom

Nina v tíme Dukly obsadila bronzové miesto na majstrovstvách Slovenska a štvrté miesto na halových majstrovstvách Slovenska. Tam si ju všimli aj tréneri dievčenskej reprezentácie Slovenska.

„Keď v septembri roku 2019 prišla pozvánka na reprezentačný zraz, skákali sme od radosti. Splnil sa náš ďalší spoločný cieľ. Prvým bolo miesto vo výbere, potom postup do dievčenského družstva a tretím bola reprezentácia,“ vymenoval hrdý otec.

Fiľakovčanka doteraz s tímom slovenskej reprezentácie WU15 absolvovala dva zrazy a medzinárodný turnaj v Maďarsku. „Bolo úžasné stáť na ihrisku v národnom drese a počúvať slovenskú hymnu. Dúfam, že takýchto momentov zažijem viac. Najbližšia šanca bude vo februári na turnaji v Španielsku, no tam vyberú len polovicu zo súčasného kádra WU15. Ak by ma nominovali, bol by to ďalší splnený sen. Konkurencia na stopérsky post je však veľká,“ podotkla futbalistka.

Pocty sa jej dostalo aj od fiľakovskej samosprávy, ktorá ju v decembri ocenila titulom Športovec roka 2019.

Svoju budúcnosť vidí vo futbale

Vek, kedy sa Ninine pôsobenie medzi chlapcami skončí, sa blíži. Otázkou je aj výber strednej školy. Odpoveď by mohol ponúknuť bratislavský Slovan, ktorý prejavil záujem o služby mladej reprezentantky. V hlavnom meste by chcela vybudovať základy pre ďalšiu športovú kariéru.

„Uvidíme, aká výzva príde. Teraz je prvoradá škola. Viem však, že v živote by som sa chcela venovať futbalu na profesionálnej úrovni či už ako hráčka, alebo trénerka. Sústredím sa aj na svoje miesto v reprezentácii a cieľom do budúcnosti je aj pôsobenie v dobrej ženskej lige v zahraničí,“ doplnila Nina Korimová.