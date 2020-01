Mestskú ligu vyhral tím Pneuservis Matej/Mladé Pušky, pohár korisťou TSV

Organizátori okrem tímov ocenili aj jednotlivcov.

26. jan 2020 o 17:24 Jozef Mikuš

LUČENEC. Mestská futsalová liga Spool, a. s., Lučenec sa skončila. Prvý ročník novej súťaže uzavreli nedeľné (26. 1.) zápasy o pohár mesta Lučenec, po ktorých nasledovalo záverečné vyhodnotenie.

Putovný pohár a medaily za prvenstvo v lige si prevzal tím Pneuservis Matej/Mladé Pušky. Druhé skončilo Mondo a tretie TSV.

Rozhodol penaltový rozstrel

Okrem vyhodnotenia ligy sa v nedeľu zabojovalo o pohár mesta Lučenec. Finálové brány ostali zatvorené pre Mondo a Pneuservis Matej/Mladé Pušky. O trofej si tak zahrali Young Boys a TSV. V napínavom dueli sa rozhodlo až po penaltovom rozstrele, v ktorom boli úspešnejší hráči TSV.

„Súťaž mala dobrú úroveň, o čom svedčia aj výsledky a vyrovnanosť v jednotlivých zápasoch. Nepodarilo sa nám vyhrať základnú časť, no tie straty nás posilnili pred finále o pohár. Som rád, že sa nám ho podarilo získať,“ povedal Andrej Kamendy z mužstva TSV.

Dve ceny pre Filipa Kubíka z Young Boys

Organizátori vyhodnotili aj jednotlivcov. Najlepším brankárom sa stal Štefan Bobáľ z tímu Keram. Cenu pre najlepšieho strelca za pätnásť gólov aj najlepšieho hráča si prevzal Filip Kubík z Young Boys.

„Nečakal som, že sa stanem najlepším strelcom. Pred posledným kolom som sa dozvedel, že je tam šanca a som rád, že v záverečnom kole sa mi podarilo streliť dva góly. Cenu pre najlepšieho hráča určili vedúci mužstiev, čiže som rád, že mi dali hlas. Vďaka však patrí aj mojim spoluhráčom, bez ktorých by som tie ceny nezískal,“ skonštatoval Filip Kubík.

Organizátori plánujú pokračovanie aj novinky

V prvom ročníku Mestskej futsalovej ligy Spool, a.s., Lučenec sa predstavilo desať tímov. Okrem vyššie spomenutých o body bojovali aj Točnica-Mimel, Hey taxi, Keram, Old boys, Tantrum a La Koruna.

„S prvým ročníkom som veľmi spokojný. Zo strany tímov sme dostali pozitívnu odozvu na kvalitu aj podmienky v športovej hale Arena. V lige si zahrali aj futbalisti z vyšších súťaží, čo bolo spestrením pre všetkých,“ poznamenal organizátor Tomáš Šurik.

Ako dodal, prvý ročník nebol posledným a aj ďalšia zimná prestávka by mala ponúknuť nové futsalové boje.

„Do ďalšieho ročníka by som chcel pridať nejaké novinky, ktoré zatiaľ nechcem konkretizovať. Ak sa mi to podarí, bude to veľmi dobré. Okrem súčasných tímov prejavili záujem ďalšie dve mužstvá, takže budúci rok by sa v lige mohlo stretnúť dvanásť družstiev.“