BKM Lučenec triumfoval nad Svitom

V zápase sa blysol domáci Anikienko.

30. jan 2020 o 9:50 Jozef Mikuš

LUČENEC. "Anikienko, Anikienko, Anikienko!" Aj meno 218-centimetrového hráča BKM Lučenec skandovali fanúšikovia domáceho celku v stredajšom (29. 1.) zápase 26. kola Slovenskej basketbalovej ligy medzi Lučencom a Svitom.

Rodák z Ukrajiny im na to dal dôvod, keď výrazne prispel k ďalšiemu víťazstvu Novohradčanov. Stal sa najužitočnejším hráčom stretnutia a do štatistík si pripísal 15 bodov, 7 doskokov a 2 bloky.

Ešte na začiatku zápasu zavládlo v lučeneckej Arene ticho, ktoré následne vystriedal potlesk na počesť legendárneho Kobe Bryanta, ktorý 26. januára tragicky zahynul pri páde helikoptéry spolu s 13-ročnou dcérou.

Tímy sa rozbiehali pomaly a po prvej štvrtine bolo skóre iba 12:8. Ďalší priebeh hry sa už niesol v réžii domácich, na ktorých bojovní hostia spod Tatier nenašli recept. Najúspešnejším strelcom Lučenca sa stal 16-bodový Dunne, na päty mu šliapali Anikienko a Murray-Boyles s 15 bodmi.

V 27. kole sa Lučenec predstaví pod košmi v Leviciach. Jankovičova partia v šlágri kola zabojuje o druhé miesto v tabuľke.

BKM Lučenec - Iskra Svit 84:57 (12:8, 23:17, 24:17, 25:15)

TH: 7/4 - 15/12, Fauly: 15 - 14, Trojky: 12 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Karniš, Karnay

Lučenec: Anikienko a Murray-Boyles po 15, Eudy 7, Caffey 6, Musil 0 (Dunne 16, Woods 8, Jackuliak 7, Miloševič 6, Zorvna 4, Grenda 0)

Svit: I. Johnson 18, Nesbitt 14, Baldovský 8, Carr 6, Stuteville 2 (Avramovič 6, Bizub 2, Monček 1, Andrews 0)

Ostatné výsledky: MBK Rieker COM-Therm Komárno - Patrioti Levice 95:87 pp (31:25, 15:20, 14:21, 21:15 - 14:6), MBK Baník Handlová - BK Slávia Žilina 87:93 pp (27:22, 26:17, 15:18, 13:24 - 6:12), Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 93:77 (28:16, 23:19, 24:20, 18:22).

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Ten začiatok zápasu pramenil z toho, že sme mali desaťdňovú pauzu. Bolo to na nás vidieť. Udiali sa aj nejaké zmeny, museli sme vymeniť hráčov. Zapracovať nového hráča počas sezóny nie je jednoduché. Potom sme sa však rozbehli a tento zápas určite rozhodla naša obrana. Woods v debute podal dobrý výkon, ukázal to, čo sme od neho očakávali. Vieme, kde sú jeho kvality. Pevne verím, že od zápasu k zápasu bude lepší. Potrebuje sa zoznámiť so systémom a so všetkými vecami."

Konstantin Anikienko, hráč Lučenca: "Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo. V uplynulých dňoch sme prišli o dvoch hráčov a do tímu pribudla nová posila. Musíme naďalej vyhrávať a získavať body, aby sme mali v tabuľke pohodlné miesto. S našimi fanúšikmi za chrbtom musíme vyhrať každý jeden zápas. Bol som veľmi šťastný, keď skandovali moje meno. Mentality našich národov sú podobné a vždy sa poteším, keď ma na ulici zastavia a pochvália náš výkon. Ďakujem im."

Rudolf Jugo, tréner Svitu: „Je ťažké pochopiť, čo sa stalo. Mali sme veľký problém hrať mimo trojkovej zóny, lebo sa nám nepodarilo dostávať do útočného pásma. Anikienko a ostaní jeho spoluhráči veľmi dobre bránili ich obranné pásmo. My sme sa snažili otvoriť hru a snažiť sa strieľať z trojkových pozícií, no viacerým sa nedarilo. Musíme zabudnúť na tento zápas, verím, že moji hráči sa vrátia k zodpovedným výkonom a ukážeme to v ďalšom zápase.

Isaiah Johnson, hráč Svitu: „Už od úvodu zápasu sme nehrali dobre. Náš súper nás veľmi dobre blokoval v streľbe za dva body a tak sme to skúšali premieňať za tri body, ale nedarilo sa nám. Lučenec ťažil z dobre pripravených trojkových pozícií, naopak, my sme sa nestíhali ani brániť. Bola super atmosféra, rád hrám proti takým výborným hráčom.“