Boj o druhé miesto vyhrali domáci

2. feb 2020 o 6:19 Jozef Mikuš

LUČENEC. Šlágrom 27. kola Slovenskej basketbalovej ligy bol súboj Levíc s Lučencom. Mužstvá sa v sobotu stretli pod levickými košmi s úmyslom vybojovať si druhé miesto v tabuľke.

Bodové skóre cez polčas nasvedčovalo, že sa radovať budú hostia z Lučenca. Domáce mužstvo však po prestávke pridalo a napokon si zaknihovalo tesné víťazstvo. Najviac bodov pre BKM zabezpečili Murray-Boyles a Woods (obaja po 15).

V 28. kole si Lučenec zahrá vonku proti Komárnu (5. 2.). Následne sa v sobotu 8. februára vráti domov do Areny, kde o 18.00 hod. nastúpi v pohári proti Handlovej.

Patrioti Levice - BKM Lučenec 84:79 (21:24, 21:22, 20:14, 22:19)

TH: 10/8 - 7/6, Fauly: 12 - 19, Trojky: 8 - 9, Rozhodovali: Šarišský, Karniš, Sirocký

Levice: Flemmings 16, Krajčovič 13, Perovič 12, Bojanovský 7, Bachan 4 (Juríček 20, Hot 10, Žiak 2, Harris 0)

Lučenec: Murray-Boyles 15, Eudy 11, Musil 10, Caffey 6, Anikienko 4 (Woods 15, Dunne 8, Miloševič 7, Zorvan 3, Jackuliak 0)

Ostatné výsledky: Iskra Svit - BC Prievidza 87:76 (27:24, 20:25, 22:14, 18:13), BK Slávia Žilina - MBK Rieker COM-Therm Komárno 91:74 (26:27, 28:14, 21:19, 16:14), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Baník Handlová 72:67 (21:18, 16:22, 21:8, 14:18).

Michal Madzin, tréner Levíc: „Opäť veľmi tesná koncovka, môžeme si povedať, že to bolo v každom zápase proti Lučencu. Je to boj od prvej do poslednej minúty o každú loptu, strelu a doskok. Videl som dva rozdielne polčasy z našej strany. Myslím si, že energia v druhom polčase nám preklopila zápas na našu stranu.“

Amin Hot, hráč Levíc: „Ťažký zápas, ale vedeli sme, že bude taký. Sme unavení, v predchádzajúcich siedmich dňoch sme odohrali veľa stretnutí. Po prehre v Komárne sme vedeli, že potrebujeme správne zareagovať. V prvom polčase sme nebránili až tak dobre, dovolili sme im niektoré strely a útočné doskoky, ale špeciálne v štvrtej štvrtine sme odovzdali zo seba všetko v defenzíve. Hrali sme ako jeden tím, to je najdôležitejšie. V kľúčových okamihoch sme hrali agresívne a múdro, spravili sme dobré rozhodnutia. Pre víťazstvo sme urobili všetko.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade by som sa chcel poďakovať fanúšikom oboch tímov, vytvorili famóznu kulisu a bola tu dobrá atmosféra. Gratulujem domácim k víťazstvu, myslím si, že zaslúžene vyhrali. My sme podali veľmi dobrý výkon. Ku koncu sme sa trochu stratili, prestali sme kontrolovať to, na čom sme boli dohodnutí. Urobili sme nejaké individuálne chyby, ale Levice majú svoju kvalitu. Nie som nejako extrémne sklamaný z toho, že sme prehrali. Určite ma to mrzí, ale ten náš výkon bol, dá sa povedať, že dobrý.“

Andrew Eudy, hráč Lučenca: „Oba celky nastúpili dosť agresívne, padlo veľa bodov. Súper lepšie premieňal svoje šance v koncovke, na čo sme my neboli pripravení.“