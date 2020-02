Starostka Klenovca má vo vitríne hodný kus sveta

Stovka hrnčekov ukrýva sto príbehov.

4. feb 2020 o 13:56 Marcela Ballová

KLENOVEC. Stovka pestrofarebných hrnčekov v kancelárii starostky Klenovca je neprehliadnuteľná. Sú z rôznych kútov sveta a v každom je ukrytý iný príbeh.

Keď Zlata Kaštanová zdvihne zrak od počítača, razom si vďaka nim spomenie na svojich najbližších, priateľov, kolegov a známych, ktorí jej priniesli hrnček aj spoza oceánu, z krajín spaľovaných slnkom aj driemajúcich pod ľadom.

Hrnček mal pôvodne slúžiť na odkladanie pier

Na začiatku neplánovanej zbierky bol hrnček, ktorý mal pôvodne slúžiť na odkladanie pier. Postupne však k nemu pribudli ďalšie.

„Na konci roka 2010 som sa stala starostkou. No a mladší syn Radko mi z mesta Gdaňsk, kde smerovala jeho prvá študijná zahraničná cesta, priniesol hrnček, aby som si do neho odkladala perá. Hrnček bol veľmi pekný a ja som sa bála, že by mohol zo stola spadnúť a rozbiť sa. Tak som ho položila do vitríny,“ spomína starostka s tým, že zakrátko k nemu pribudol ďalší, tentokrát z Budapešti.

Poličky sa postupne zapĺňali

Postupom času bola zaujímavých hrnčekov plná polička. Onedlho aj druhá, tretia, štvrtá ... . Dnes je hrnčekov rovná stovka. Najdlhšiu cestu do Klenovca meral ten zo Singapuru, ktorý jej priniesol starší syn Rudolf.

„Je vášnivým cestovateľom. Hodný kus sveta pochodil na motorke,“ podotkla starostka s tým, že jeho vlaňajšie cesty dali v kilometroch dovedna zaujímavú cifru. Konkrétne 65 625 km.

Dracula aj žandár so Saint Tropez

Zhruba 80 percent hrnčekov, zdobiacich kanceláriu starostky, priniesli práve jej dvaja synovia. Jeden jej pripomína rakúsky Hallstatt, kde mal jeden z nich zásnuby. Pri pohľade na „ušatého krásavca“ z Francúzska je ihneď mysľou pri svojej dvojročnej vnučke. „Vtedy prvýkrát letela lietadlom a, samozrejme, deti mi priniesli hrnček,“ dodala s úsmevom. Ďalší je z Berlína, cieľa prvej zahraničnej cesty jej staršieho syna.

Aj pestrofarebná keramická nádhera zo Singapuru má zaujímavý príbeh. „Syn hrnček musel ubrániť pred dotieravou opicou, ktorá mu vliezla do izby cez okno,“ spomenula starostka. Čestné miesto na poličke má aj hrnček od kamarátky, ktorá si ho pribalila na spiatočnú cestu z Las Vegas. Obľúbenú komédiu o žandárovi zo Saint Tropez, v podaní Luisa de Funesa, jej zase pripomína hrnček s netypickou rúčkou, na ktorej je spomínaný policajt.

„Raz do dediny prišli otec so synom z Ameriky. Hľadali tu svojich príbuzných, keďže otec má u nás korene. My sme im v pátraní pomáhali. Samozrejme, že si všimli moje hrnčeky na úrade, a tak ma pred Vianocami prekvapil balíček. Bol v ňom hrnček z Ameriky. Veruže prekonal loďou a lietadlom poriadny kus cesty,“ zaspomínala si starostka.

Gróf Dracula ceriaci zuby, zahalená moslimka z Kataru a ďalšie iné kúsky. Vo vitríne je skutočne čo obdivovať. Neplánovaná zbierka je dnes v kancelárii starostky skvostom.

„Každý hrnček má pre mňa výnimočnú cenu a mám k nemu osobitý vzťah. Viete, ony tu starostujú so mnou,“ zakončila s úsmevom Zlata Kaštanová.