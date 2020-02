V Modrom Kameni pribudlo ďalších deväť nájomných bytov

Mesto tak už disponuje celkom 59 nájomnými bytmi. V pláne je výstavba ďalších.

5. feb 2020 o 16:30 TASR

MODRÝ KAMEŇ. Ďalších deväť nájomných bytov pribudlo koncom uplynulého roku v Modrom Kameni, v časti Majer. Mesto tak už disponuje celkom 59 nájomnými bytmi. Všetky boli postavené za uplynulých osem rokov.

"Nové byty sú už plne obsadené, pričom evidujeme ďalších asi 40 žiadostí o túto formu bývania," povedala TASR primátorka Mária Bednárová.

V časti Majer s výhľadom na modrokamenský hrad a do údolia s gaštanicou a vinicami už začali stavať ďalšiu nájomnú bytovku, tentoraz so 14 bytmi a v pláne je ešte ďalších 14 nájomných bytov v radovej zástavbe. Podstatná časť žiadateľov o nové byty by tak mohla byť uspokojená.

Mestská samospráva pripravuje nové byty nielen pre svojich obyvateľov, ale veľkú časť z nich získavajú aj ľudia z iných častí okresu Veľký Krtíš, spĺňajúci stanovené podmienky. Do starobylého mesta sa bytovou výstavbou snažia prilákať najmä rodiny s deťmi, hlavne z neďalekého okresného mesta.

Počet obyvateľov Modrého Kameňa tak v uplynulých troch rokoch vzrástol o vyše 100, na viac ako 1600, a mesto tak už nie je čo sa počtu obyvateľov týka najmenším na Slovensku. Aktuálne táto pozícia patrí Dudinciam, kde demografická krivka medzičasom poklesla a aktuálne tam evidujú len niečo nad 1400 obyvateľov.