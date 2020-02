Komárno ozbíjalo Lučenec. Z tímu nečakane odišiel Caffey

Americký rozohrávač od pondelku nebol na tréningu.

6. feb 2020 o 7:44 Jozef Mikuš

LUČENEC. V poradí 28. kolo Slovenskej basketbalovej ligy nebolo pre mužstvo z centra Novohradu úspešné. Lučenčania v stredu (5. 2.) vycestovali pod komárňanské koše.

Začiatok zápasu vyšiel hosťom, ktorí ukončili prvú štvrtinu so 14-bodovým náskokom. Domáci sa však rýchlo pozbierali a rozdiel začali sťahovať. V záverečnom dejstve hostí prevalcovali a napokon zvíťazili 93:86.

Najviac bodov za BKM nazbieral Murray-Boyles (21), Dunne pridal o štyri menej.

Caffey svojvoľne odišiel

Lučenec sa v Komárne predstavil bez rozohrávača Mikea Caffeyho. Ten svojvoľne opustil tím a od pondelka nebol na tréningu.

„Sme prekvapení, čo urobil. V každom prípade, je hráčom Lučenca a nikde inde nemôže hrať. Jeho konanie riešime s jeho agentom, definitíva padne v najbližších dňoch," povedal k situácii prezident klubu Michal Matala pre portál basketliga.sk

Mike Caffey prišiel do lučeneckej kabíny v lete 2019. Dovedna odohral 24 zápasov, v ktorých priemerne zaznamenal 17,1 bodu, 4,4 doskoku, 5,1 asistencie a 2,2 zisku.

Mužstvá si teraz od ligových bojov na chvíľu oddýchnu. Na najbližšie dni je naplánovaný program Budiš Slovenského pohára. BKM Lučenec sa vo štvrťfinále stretne s Handlovou. Zápas sa odohrá v sobotu 8. februára od 18.00 hod. v športovej hale Arena.

MBK Rieker COM-Therm Komárno - BKM Lučenec 93:86 (10:24, 26:23, 23:18, 34:21)

TH: 27/19 - 31/27, Fauly: 28 - 22, Trojky: 12 - 5, Rozhodovali: Ženiš, Lamoš, Stopka

Komárno: Dukič 27, Duffy 23, Bowman jr. 19, Djordjevič 17, Stojanov 0 (Pipíška 3, Bolek a Halmeš po 2, Gabrijel a Tratnik 0)

Lučenec: Murray-Boyles 21, Dunne 17, Eudy a Jackuliak po 10, Anikienko 7 (Woods 10, Musil a Zorvan po 4, Miloševič 3)

Ostatné výsledky: Patrioti Levice - BC Prievidza 90:93 (21:29, 33:24, 17:15, 19:25), Iskra Svit - Inter Bratislava 79:77 (22:9, 29:27, 11:23, 17:18), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BK Slávia Žilina 102:95 pp (23:23, 25:18, 18:30, 22:17 - 14:7).

József Molnár, tréner Komárna: „Začali sme veľmi vlažne, dostali sme mnoho ľahkých košov a to sa prejavilo aj na skóre. Nevedeli sme sa prebudiť ani v druhej štvrtine. Dúfal som, že v polčasovej prestávke sa mi podarí postaviť mužstvo na nohy, druhý polčas začneme o poznanie lepšie a budeme agresívnejší v obrane. To sa aj podarilo, navyše každý hráč, ktorého som poslal do hry, priniesol mužstvu určitú dávku energie. V útoku sa nám zas vždy podarilo nájsť toho hráča, ktorý mal najlepšiu pozíciu na skórovanie. Som nesmierne hrdý na naše mužstvo, pretože zabojovali a podarilo sa im dosiahnuť víťazstvo.“

Nebojsa Dukič, hráč Komárna: „Náročný zápas, v prvom polčase sme hrali zle, v obrane sme boli hrozní, skrátka všetko bolo hrozné. V polčase sme si povedali, že ideme zabojovať a takto to dopadlo. Mali sme nejaké šťastné strely, ktoré nám padli. Ďakujeme fanúšikom za podporu, budeme naďalej bojovať v každom zápase.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade gratulujem domácim, vrátili sa späť do hry. Viedli sme o sedemnásť bodov, no Komárno sa nevzdalo, hnalo ich dopredu aj výborné publikum. Budeme musieť analyzovať tento zápas, takýmto veciam sa musíme vyhýbať, nestalo sa to v sezóne prvýkrát. Nesústredili sme sa na náš výkon, ale na úplne iné veci. Sme mladý tím, musíme si na to dávať väčší pozor.“

Nenad Miloševič, hráč Lučenca: „Gratulujem Komárnu k víťazstvu, podarilo sa im zvrátiť zápas, aj keď prehrávali už o sedemnásť bodov. Zápas sme prehrali vlastnými chybami, hrali sme individuálne a prestali sme dodržiavať systém hry. Nebol to prvý zápas, ktorý sme mali dobre rozohratý a nakoniec sme prehrali. Ešte raz gratulujem Komárnu, zaslúžili si víťazstvo.“