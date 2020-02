Firma z Lučenca plánuje vo Fiľakove investovať 11 mil. eur

Presunula sa tam kvôli nepostačujúcim priestorom.

9. feb 2020 o 11:15 SITA

BRATISLAVA. Lučenecká spoločnosť ForPack, s.r.o., ktorá vyrába obalové materiály, plánuje vo Fiľakove investovať 11,16 mil. eur. Štát by jej mal na to prispieť sumou viac ako 5 mil. eur. Firma pôvodne vyrábala papierové voštinové panely v Lučenci. Išlo však o prenajaté priestory, ktoré už kapacitne nepostačovali, a tak sa ForPack rozhodol presunúť výrobu do priemyselného areálu vo Fiľakove.

Spoločnosť plánuje do konca roku 2021 vytvoriť 100 nových pracovných miest, investičný zámer zároveň počíta s prevodom a udržaním 16 zamestnancov z pôvodnej prevádzky. Do roku 2023 tak na mzy vynaloží vyše 3,5 mil. eur. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci už Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do pripomienkového konania. Rezort pritom vláde odporúča pomoc schváliť.



Práce na investičnom zámere začali ešte v auguste 2018, ich ukončenie je plánované na jún budúceho roku a dosiahnutie plnej kapacity výroby firma predpokladá v roku 2022. "Cieľom je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne so zameraním na výrobu papierových voštinových panelov, nábytkárskych voštinových panelov a papierových tašiek a vreciek," uvádza sa vo zverejnenom materiáli. ForPack však nechce ostať iba pri výrobe a podľa rezortu hospodárstva deklaruje úmysel vybudovať vlastné vývojové a testovacie centrum zamerané na návrh a dizajn kompletných obalových riešení.



Spoločnosť by mala získať investičnú pomoc v celkovej maximálnej hodnote 5,022 mil. eur. Z toho vo forme dotácie na majetok vo výške 2 mil. eur, úľavy na dani z príjmov na úrovni 2,444 mil. eur a príspevku na vytvorené nové pracovné miesta v sume 577,5-tis. eur. Firma plánuje existujúce objekty v priemyselnom parku zhodnotiť, rozšíriť a doplniť novými s potrebnými výrobnými, skladovacími a administratívnymi priestormi. Chce taktiež obstarať nové stroje a zariadenia spolu s licenciami, ktoré zabezpečia automatizácie výroby, či on-line sledovanie výrobných procesov.



Spoločnosť ForPack vznikla v roku 2017. Jej materská firma Forlit, a.s. pôsobí na trhu voštinových produktov už od roku 2003. Výrobky ForPack sú ekologickými produktami a aj preto spoločnosť predpokladá zvyšujúci sa dopyt po výrobkoch novej prevádzkarne. Odhaduje, že približne 95 % odberateľov jeho produktov bude zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska. ForPack bude zároveň prvým výrobcom nábytkárskych voštinových panelov na Slovensku.