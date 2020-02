Dvakrát striebro pre Soboťanov

Na národných majstrovstvách juniorov ovenčili cennými kovmi aj zápasníkov z Gemera.

6. feb 2020 o 13:10 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dvaja zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota si priniesli medaily z januárových majstrovstiev Slovenska juniorov v gréckorímskom štýle. Tie sa uskutočnili v Šamoríne. V hmotnosti do 55 kg obsadil Brian Berky druhé miesto. Brian Molnár súťažil vo váhe do 60 kg a umiestnil sa rovnako na striebornej pozícii.

Lokomotíva mala na republikovom šampionáte aj ďalších štyroch zástupcov. Ján Bodnár (do 55 kg), Erik Rácz (do 60 kg) i Jakub Vydra (do 63 kg) skončili zhodne na štvrtom mieste. Attila Kondáš (do 72 kg) bol piaty. Hlavným tromfom Soboťanov mal byť Pavol Rapčan, lenže do bojov nezasiahol.

„Druhé miesto predstavovalo pre Berkyho maximum, titul získal reprezentant Bučko, ten je starší i skúsenejší než Brian. Berky patrí vekom do kadetskej kategórie, je šikovný i silný, ale na Bučka nemal. Molnár natiahol sériu prehier vo vzájomných zápasoch so zápasníkom Dunajskej Stredy, preto si titul vybojoval Csörgö. Molnár ho raz zdolal, ale odvtedy mu sedemkrát podľahol. Asi už má v hlave strach z tohto súpera. Potrebuje ho znovu poraziť,“ uviedol rimavskosobotský tréner Jozef Radnóti. Ako dodal, Vydra vzdal všetky tri zápasy.

V jeho hmotnostnej kategórii sa predstavili štyria pretekári. „Jakub Vydra je po operácii. Bojíme sa, aby sa mu zranenie neobnovilo. Len sa odvážil, aby bodoval do súťaže družstiev. Kondáš skončil nakoniec dobre na piatom mieste. Mohli sme mať aj titul, ale pre zdravotné problémy neštartoval Pavol Rapčan. Škoda toho, vlani získal zlato,“ povedal Radnóti. Gemerčania obsadili v hodnotení družstiev štvrté miesto.