Kapitán BKM Jackuliak: Tímová chémia je našou silnou zbraňou

Odchovanec novohradského basketbalu chváli trénera aj tím.

6. feb 2020 o 13:27 Jozef Mikuš

LUČENEC. Basketbalový klub mesta Lučenec v aktuálnej sezóne bojuje o popredné miesta tabuľky Slovenskej basketbalovej ligy. Kým v ročníku 2018/19 skončil na poslednom mieste so šiestimi výhrami, 26 porážkami a 38 bodmi, v súčasnosti sídli po 25 zápasoch na tretej priečke s 39 bodmi za 14 víťazstiev a 11 prehier.

BKM mal do nového ročníka vplávať pod vedením Gorana Miljeviča. Vedenie klubu však začiatkom augusta 2019 oznámilo, že novým kormidelníkom Lučenca bude Peter Jankovič, s ktorým BKM nedávno predĺžil kontrakt na ďalšie dve sezóny.

O trénerovi, tímových povinnostiach, chémii či cieľoch v aktuálnej sezóne sme sa porozprávali s kapitánom BKM Lučenec Simeonom Jackuliakom.

Pred sezónou nastala zmena. Očakávaného trénera Gorana Miljeviča napokon nahradil Jankovič. Ako si reagoval na túto situáciu?

Či už v športe alebo v živote, človek nikdy nemôže vedieť čo sa stane. Veci sa dejú z nejakého dôvodu a asi to tak malo byť. Určite je isté, že v priebehu pár mesiacov riešiť dvoch trénerov bola pre naše vedenie neľahká situácia. Nakoniec ma potešilo, že príde slovenský tréner.

Ako si si s Petrom Jankovičom sadol a ako sa ti pod ním hrá?

Čo sa týka nášho vzťahu, myslím si, že po ľudskej stránke, ale aj po tej basketbalovej, sme si sadli. Povahovo je to super človek a páči sa mi, že má rovnaký zmysel pre humor ako ja. (smiech). Musím tiež vyzdvihnúť jeho trénerskú kvalitu, ktorá je obrovská a ukázala sa aj na postavení v tabuľke.

Si stabilným kapitánom BKM. Dokážeš si udržať rešpekt v kabíne aj na palubovke?

Môžem povedať, že chalani sa na mňa môžu v akejkoľvek situácii spoľahnúť. Keď sa niečo stane, som tam, keď sa situácia v zápase nevyvíja dobre, som tam, keď niekto niečo potrebuje, som tam. Preto myslím, že nie je žiadny problém. To, čo sa deje v kabíne alebo mimo nej a ako to všetko je, vieme len my a tak to ostane.

Aká partia sa v klube vytvorila? Rozumiete si?

Myslím, že sme dobrá partia. Veci fungujú, ako majú, rozumieme si a trávime spolu veľa času. Práve chémia, ktorú sme si vytvorili, je naša silná zbraň.

Lučenec v uplynulých mesiacoch prešiel doslova zo dna na hladinu. Čo za tým podľa teba stálo?

Podľa mňa je mužstvo veľmi dobre vyskladané. Vedie nás skvelý tréner a nemáme mužstvo, ktoré stojí na 2 – 3 hráčoch. Máme rozdvojené pozície na každom poste, zápasy vyhrávame ako tím. Keď sa niekomu nedarí, tak je tam ďalší hráč, ktorý môže v zápase potiahnuť. Máme širokú rotáciu a každý hráč je v tíme rovnako dôležitý.

Ako hodnotíš doterajší priebeh sezóny?

Vnímam ho pozitívne. Pohybujeme sa na vrchu tabuľky a to je to, čo ma najviac teší.

Boli v prebiehajúcej sezóne momenty, ktoré ťa zarmútili?

Áno, tie tesné prehry, ktoré sme si spôsobili sami. Ale taký je šport a taká je liga. Každý môže poraziť každého.

Aké sú tvoje osobné ciele pre tento ročník?

Cieľ je nezmenený – ostať skromný, vážiť si každé víťazstvo, ísť od zápasu k zápasu a snažiť sa dosiahnuť pred play-off čo najlepšiu pozíciu. Potom sa začína nová súťaž a tam sa uvidí.