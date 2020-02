Partia pästiarov lučeneckého Box Clubu sa rozšírila

Mladí Novohradčania bojovali na ligovej scéne.

7. feb 2020 o 7:27 Jozef Mikuš

LUČENEC. Rady novohradských boxerov, ktorí bojujú na súťažnej scéne, sa rozrástli. Partia z Box Clubu Lučenec sa rozhodla zamerať aj na výchovu mladých pästiarov a zdá sa, že ich snahy prinášajú prvé ovocie.

Kým vlani tréner Štefan Bohinský cestoval na súťaže s jedným alebo dvomi zverencami, tento rok sa o prvé medaily pobili až piati boxeri.

Box Club začal svoju súťažnú púť poslednú januárovú sobotu (25. 1.) v nitrianskom ringu na druhej lige boxu. „Začiatok sezóny sme nemohli mať lepší. Celoročnú tvrdú prípravu sme zúročili na sto percent. Chalani na sebe makali a vďaka niekoľkomesačnému úsiliu si vybojovali miestenku v súťažnom ringu,“ začal tréner Bohinský.

Prvé kolo bolo stopercentné

Novohrad mal v meste pod Zoborom piatich reprezentantov – troch mládežníkov a dvoch mužov. Za Box Club mali nastúpiť ďalší štyria pästiari, no vo svojej váhovej kategórii nemali súpera.

„Prvý zápas mal Dominik Martin, ktorý ma veľmi prekvapil. Kým na tréningoch nepodával stopercentné výkony, v zápase išiel krásne a čisto, vďaka čomu v treťom kole vyhral technickým K.O. Druhým reprezentantom bol Samuel Melicher, ktorý je v partii najskúsenejším členom. Každý jeho pohyb bol premyslený, predviedol technický výkon a súper nemal šancu. Potešil ma aj Marek Berky. Hoci mu zápas celkom nevyšiel po technickej stránke, súpera prevalcoval bojovným srdcom,“ opísal Bohinský.

Zahanbiť sa nedali ani dvaja dospelí reprezentanti Novohradu. Svoj potenciál v mužskej kategórii ukázali Patrik György a Marek Ťavoda, ktorí uzavreli medailovú žatvu Lučenca na päť zlatých.

Súťažná cesta pokračovala 1. februára druhým kolom, ktoré členom Box Clubu nevyšlo podľa predstáv. Tomáš Ťavoda, Samuel Melicher, Marek Berky ani Juraj Tuhársky sa tentoraz z víťazstva neradovali. Napraviť to budú môcť ešte tento mesiac na treťom ligovom kole.

Dobrá partia

Bohinský hovorí, že v súčasnej zostave mladíkov sú veľké talenty. Jeho cieľom dostať ich na olympijské hry. K naplneniu by im mohla dopomôcť aj chémia, ktorá v zostave mladých amatérskych boxerov funguje.

„Konečne sa vytvorila partia, ktorá sa navzájom podporuje a ťahá. Chalanov som si veľmi obľúbil. V dnešnej dobe, keď sa niektorí chodia do telocvične len odfotiť, je ťažké nájsť zanietených športovcov. Pred každým, kto vojde do ringu, skladám klobúk. Majú môj rešpekt. Dôležité tiež je, že chalani majú silnú podporu svojich rodín, bez ktorej by to nešlo. Za to im patrí veľké ďakujem.“

Box sa aj v Lučenci stretáva so záujmom u detí, mužov i žien. V telocvični sa popri príprave súťažiacich venujú aj rekreačným boxerom. „Trénujeme každý pracovný deň. Stali sme sa klubom pre celú rodinu. Trénujú s nami malí šarkani, dospievajúce deti, dospelí muži aj ženy. Som rád, že sme konečne napravili skreslený obraz o tréningoch boxu. Ľudia sa u nás cítia dobre a robia niečo pre svoje zdravie,“ uzavrel Bohinský.