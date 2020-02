Skokanskú latku mesta Lučenec ozdobili rekordy

Padol ženský aj mužský rekord podujatia.

7. feb 2020 o 8:58 Jozef Mikuš

LUČENEC. Prívlastok rekordný nesie 23. ročník Skokanskej latky mesta Lučenec, ktorý sa v športovej hale Arena uskutočnil vo štvrtok 6. februára. Na novohradskej pôde sa zišlo cez 30 atlétov a atlétok zo Slovenska aj zahraničia. Nechýbali ani známe mená zo sveta výškarov.

"S účasťou nie som veľmi spokojný. Myslím, že takto pripravené podujatie by si zaslúžilo viac štartujúcich. Nedá sa nič robiť. Je veľa halových pretekov a niektorí preferujú iné podujatia. Verím, že budúci ročník bude početnejší," skonštatoval organizátor a predseda MAC Redox Lučenec Ján Garaj.

Usporiadatelia museli špeciálnym podkladom prispôsobiť podmienky v hale na skok do výšky. Od organizátorov Banskobystrickej latky si požičali a rozložili okolo päť ton materiálu.

Slovinka Černjul chcela pokoriť rekord

Svoje želiezka v ohni mal aj usporiadateľský klub MAC Redox Lučenec. "Mám tu šesť dievčat a šesť chlapcov. Najsilnejším želiezkom nášho klubu by mal byť Milan Sabo, ktorého osobný rekord je 193 centimetrov. Bude súťažiť v kategórii juniorov. Dúfam, že to dá aj dnes, ba dokonca skočí aj viac," povedala Beata Dórová, trénerka MAC Redox Lučenec.

Sabo svoju kategóriu vyhral s výškou 191 centimetrov.

Prvá časť mítingu patrila ženám. Po mládežníckych kategóriách sa na rad dostali ženy, v ktorých nastúpila len Slovinka Maruša Černjul. Tatiana Dunajská sa súťaže napokon nezúčastnila.

"Som poctená, že ma do Lučenca pozvali. Dúfam, že budem inšpiráciou pre mladšie športovkyne, aby naďalej trénovali a nevzdávali sa. Potrebujeme viac skokanov. Chcela by som zdolať rekord haly a potom prekonať svoje sezónne maximum, čo je 187 centimetrov," prezradila pred súťažou Maruša Černjul.

Grék Baniotis o centimeter prekonal Beera

Skúsenej atlétke, ktorá reprezentovala Slovinsko na Letných olympijských hrách v Riu 2016, sa podarilo splniť jeden z dvoch cieľov. Zdolaním 185 centimetrov prekonala ženský rekord haly, ktorý dovtedy so 183 centimetrami držala Diana Lázničková. Slovinka už následne 187 centimetrov nepokorila.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Partia pästiarov lučeneckého Box Clubu sa rozšírila Čítajte

"Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo prekonať ženský rekord haly. Na svoje sezónne maximum si budem musieť počkať do ďalšieho mítingu," doplnila.

Rekord padol aj v mužskej časti súťaže. Vlaňajších 226 centimetrov Lukáša Beera o jeden centimeter prekonal Grék Konstantinos Baniotis. "Je to moja prvá návšteva Lučenca, páči sa mi tu. Ľudia ma privítali veľmi vrelo. Páči sa mi hala aj diváci. Som rád, že som sa zapísal do histórie tohto mítingu. Keďže som utvoril rekord, teším sa z tých 227 centimetrov, ale chcel som 230, aby som potešil seba aj ľudí. Nepodarilo sa to, no dúfam, že na nasledujúcom mítingu to vyjde," zhodnotil Baniotis pre web Slovenského atletického zväzu.

S výškou 224 centimetrov sa na druhom mieste umiestnil Adrijus Glebauskas z Litvy a bronzová priečka patrila Donaldovi Thomasovi z Bahám (220 cm).

Skokanská latka mesta Lučenec bola štvrtým kolom slovenského halového atletického seriálu Jumperia. Skokani sa predtým predstavili v Nitre, Banskej Bystrici a Bratislave. V závere si budú môcť zaskákať vo finále Jumperie pred Banskobystrickou latkou.