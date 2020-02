Chcú vybudovať kanalizáciu za takmer 2 milióny eur

V Rimavských Janovciach, v miestnej časti Močiar sa tak má zvýšiť jej atraktívnosť pre individuálnu výstavbu rodinných domov.

10. feb 2020 o 10:45 SITA

RIMAVSKÉ JANOVCE. V obecnej časti Močiar v obci Rimavské Janovce v rimavskosobotskom okrese chcú vybudovať kanalizáciu. V súčasnosti podľa údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác, ktoré majú byť realizované za predpokladanú sumu 1 969 606,36 eur bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia o výstavbu môžu svoje ponuky predkladať do 9. hodiny 21. februára.



Cieľom projektu je návrh výstavby splaškovej kanalizácie v obecnej časti Močiar a odvedenie odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd. Navrhovaná investícia má zvýšiť kvalitu bývania v tejto lokalite a zabezpečiť likvidáciu odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou. „Výstavbou kanalizácie sa zároveň zvýši atraktívnosť lokality pre individuálnu výstavbu rodinných domov, aj vzhľadom na existenciu všetkých inžinierskych sietí potrebných pre komfortné bývanie,“ uvádza sa v podkladoch pre verejné obstarávanie.



Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Rimavské Janovce Stanislav Krahulec, projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie a obec už má schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V obci už je kanalizácia, chýba už len v obecných častiach Močiar a Jánošíky. „Uprednostnili sme časť Močiar, kde už je rozostavaných 30 rodinných domov,“ objasnil starosta, ktorý by bol rád, aby sa verejné obstarávanie ukončilo čo najskôr a aby mohla začať výstavba kanalizácie. „Obec Rimavské Janovce má 1 380 obyvateľov, z čoho obecné časti majú každá približne 100 stálych obyvateľov,“ dodal Krahulec.