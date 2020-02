Lučenec postúpil do Final Four Budiš Slovenského pohára

Novohradčania doma zdolali Handlovú.

9. feb 2020 o 7:35 Jozef Mikuš

LUČENEC. Basketbalisti Lučenca zabojujú na turnaji Final Four Budiš Slovenského pohára. Extraligisti z Novohradu o tom rozhodli sobotným (8. 2.) domácim víťazstvom nad Handlovou.

Bodovo mali vo štvrťfinálovom stretnutí navrch Lučenčania, ktorí vyhrali tri štvrtiny. V poslednom dejstve boli lepší hostia z Handlovej. V tíme Petra Jankoviča to padalo najmä Murray-Boylesovi a Musilovi (15), Anikienkovi (14), no nezaostávali ani Jackuliak (11) či Eudy s Dunneom (obaja po 10).

Ďalší postupujúci budú známy večer 10. a 11. februára. K BKM sa postupne pridajú víťazi dvojíc Inter Bratislava - MŠK Iskra Petržalka, Patrioti Levice - Iskra Svit a BK Slávia Žilina - BC Prievidza.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Bálintová trikrát na pódiu Čítajte

Záverečný pohárový turnaj sa odohrá sa odohrá v Prievidzi. Semifinále je naplánované na 14. februára, finále sa uskutoční o deň neskôr.

BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 91:75 (24:21, 27:19, 22:14, 18:21)

TH: 25/16 - 21/13, Fauly: 19 - 21, Trojky: 9 - 10, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Karniš

Lučenec: Murray-Boyles 15, Anikienko 14, Jackuliak 11, Eudy a Dunne po 10 (Musil 15, Woods a Zorvan po 7, Miloševič 2, Grenda a Suja 0)

Handlová: Radukič 14, Allen jr. 12, Jankovič 9, Mrviš 8, Mátych 6 (Huggins 13, Petráš 7, Bartuš a Stehlík po 3, Dolník 0)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Chcem chlapcom poďakovať za splnenie predsezónneho cieľa, ktorým bol postup na finálový turnaj Slovenského pohára. Nebolo jednoduché hrať proti Handlovej, ktorá je špecifická tým, že premieňa množstvo trojkových pokusov. Myslím si, že sme začali slušne, v obrane sme hrali agresívne. Chlapci sa držali od úvodu až po koniec zápasu. Mali sme šiestich dvojciferných strelcov, a 17 útočných doskokov, čo je famózne. Do hry sme pustili všetkých hráčov. Som spokojný. Už len čakáme na nášho súpera, v Prievidzi chceme hrať finále a pokúsiť sa o malý zázrak. K neúčasti Caffeyho sa nebudem vyjadrovať, toto ponechám na vedenie klubu.“

Simeon Jackuliak, hráč Lučenca: „V domácej Arene sa nám hrá vždy dobre. Diváci nás hnali dopredu. Tréner nás veľmi dobre pripravil a zaslúžene sme vyhrali. Súper na chvíľku prestal hrať a my sme to využili. Počas týždňa sa stalo, čo sa stalo. Sme profesionáli, musíme sa s tým vedieť vysporiadať. Cieľ sme splnili. Sme radi, ale stále stojíme pevne na zemi. Do Prievidze cestujeme na Final Four skromne. Pokúsime sa to dotiahnuť do finále.“

Tihomir Bujan, tréner Handlovej: "Gratulujem Lučencu, boli lepším tímom a prajem im veľa šťatstia na Final Four. Máme svoje problémy, chýbal nám Jašš a Mitrovič, ktorí ešte nie sú pripravení hrať. Na tréningu sme robili, čo sa dalo. Čaká nás veľa roboty v Handlovej."

Tomáš Mrviš, hráč Handlovej: "Keďže sme s trénerom len dva dni, tak ťažko sme za ten čas mohli niečo výrazne zmeniť, navyše nám chýbajú zranení hráči. Myslím si, že zápas bol o bojovnosti, Lučenec urobil menej chýb, ja im gratulujem a držím palce na finálovom turnaji."