Soboťania cez Bardejov postúpili do finále

V skupinovom finále sa stretnú s Humenným.

10. feb 2020 o 6:52 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Hokejisti Rimavskej Soboty postúpili do finále B skupiny druhej hokejovej ligy. Zverenci kormidelníka Jána Podkonického o tom rozhodli cez víkend 8. a 9. februára, keď v obidvoch stretnutiach na bardejovskom ľade vyhrali.

V prvom zápase sa Soboťania dostali do vedenia už v 7. min. po góle Šturmankina, no o 5 min. neskôr už vyrovnal domáci Leskovjanský. V 25. min. Filipiak dostal hostí do vedenia a stav sa už do konca zápasu nezmenil.

V nedeľu začali lepšie domáci, ktorí v 32. min. vyhrávali 2:0. Do konca druhej tretiny však Vilchinskiy a Koniar vyrovnali na 2:2. Soboťanov v 49. min. spasil Ján Slovák, keď svoju príležitosť premenil na konečných 3:2 pred HKM.

Najbližšie finálové zápasy Rimavskej Soboty proti Humennému sú naplánované na 22. a 23. februára.

SOBOTA: HK Bardejov – HKM Rimavská Sobota 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 12. Leskovjanský – 7. Šturmankin, 25. Filipiak. Strely: 30:38. Zásahy: 36:29. Vylúčenia: 6:9. Trestné minúty: 12:44. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. R:Korba, Hriško, Varga. 500 divákov.

NEDEĽA: HK Bardejov – HKM Rimavská Sobota 2:3

Góly: 8. a 32. Česelka – 33. Vilchinskiy, 38. Koniar, 49. J. Slovák. Strely: 37:42. Zásahy: 39:35. Vylúčenia: 12:11. Trestné minúty: 32:22. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. R: P. Korba, M. Korba, Vall, Babjak. 450 divákov.

Zostava Rimavskej Soboty: Križan - Gábor, M. Slovák, J. Slovák, Filipiak, Šagát – Vyskoč, Nociar, Moroz, Spiridonov, Vilchinskiy – Matúška, Zošiak, Buda, Koniar, Zorvan – Škantár, Š. Stríž, Šturmankin, T. Stríž, Koštial.