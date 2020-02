Usporiadali jubilejný fašiangový sprievod

Už po desiatykrát sa stretli v Nižnom Skálniku priaznivci zábavy a fašiangových zvykov.

12. feb 2020 o 12:56 Radovan Vojenčák

NIŽNÝ SKÁLNIK. Už po jubilejný desiaty raz sa stretli priaznivci fašiangových zvykov v Nižnom Skálniku na fašiangovom sprievode a nasledujúcej zábave.

Na veselé putovanie po dedine naplnené spevom a smiechom sa vydala v sobotu 8. februára krátko po 14.00 hod. takmer stovka účastníkov všetkých vekových kategórií, ktorá prišla v rôznorodých maskách, aby sebe aj ostatným v dedine priniesla aspoň na chvíľu správne fašiangové veselie.

„Teší ma, že záujem o naše podujatie každým rokom rastie. Aj detí je v sprievode stále viac. Opäť je tu okrem miestnych občanov a z okolitých obcí niekoľko účastníkov aj z inokade. Niekto prišiel z Hnúšte, ďalší z Rimavskej Soboty a sú tu takí, čo ich ani nepoznám,“ povedal starosta Miroslav Bystriansky. Ten pomáha s organizáciou vydareného podujatia miestnemu občianskemu združeniu Solenia.

„Snažíme sa udržiavať tieto obyčaje, aby sa na ne nezabudlo a hlavne mládež, aby nezabudla. Páči sa mi spontánnosť ľudí, veselá nálada a spev, a že si aj zopakujeme ľudové piesne,“ vyznala sa Ľudmila Bystrianska zo združenia Solenia.

Počas sprievodu im mnohí spoluobčania, podaktorí aj priamo z radov účastníkov, prichystali pred svojimi domami rôzne občerstvenie. Či už išlo o niečo pod zub, alebo pre tých dospelých aj tekutiny potrebné na zohriatie a odvahu do spevu. Im na oplátku účastníci popriali len to dobré a pozvali ich na fašiangovú zábavu do kultúrneho domu. Tá sa začala hneď po príchode a trvala ešte dlho.

A tak to má byť, veď fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Akousi rozlúčkou so zimou a prípravou na jar