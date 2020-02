Lučenec hľadá spracovateľa odpadov, hodnota zákazky je vyše 900-tisíc eur

Samospráva predpokladá za štyri roky odvoz takmer 36-tisíc ton komunálneho odpadu.

11. feb 2020 o 11:20 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Zabezpečiť prevzatie a uloženie odpadu na skládke z katastrálnych území Lučenec a Opatová má nový dodávateľ od júla tohto roka do konca júna 2024, teda v najbližších štyroch rokoch. Ako vyplýva zo súťažných podkladov zverejnených mestom Lučenec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota odvozu približne 35 828 ton komunálneho odpadu by mala byť 905 105,33 eura bez dane z pridanej hodnoty.

Záujemcovia môžu ponuky posielať do 4. marca do 10:00. Zákazku má mesto financovať z finančných prostriedkov pridelených z verejných zdrojov.



Lučenecká samospráva má zber a prepravu odpadov zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti MEPOS, s. r. o. Od uchádzača verejnej súťaže požaduje mesto len prevzatie odpadu v koncovom zariadení ponúknutého uchádzačom, dopravu z tohto koncového zariadenia do miesta uloženia odpadu na skládku odpadu.

Ponuky budú vyhodnotené na základe troch kritérií, pričom maximálne 50 bodmi bude hodnotená cena, najviac 30 bodmi cestná vzdialenosť do koncového zariadenia ponúknutého uchádzačom a maximálne 20 bodov môže uchádzač získať za umiestnenie odpadu na skládke v katastri Lučenec alebo Opatová.