V malej dedine našli cestu, ako si pomôcť vlastnými silami

V Trenči šetria obecné peniaze a zároveň pomáhajú miestnym.

11. feb 2020 o 20:10 Radovan Vojenčák

TRENČ. V obci Trenč v Lučeneckom okrese, nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti hranice s Maďarskom, vytvorili sociálny podnik, ktorý miestnym obyvateľom, z ktorých väčšinu tvoria Rómovia, pomohol zamestnať sa. Samospráva vďaka nemu šetrí peniaze pri viacerých zrealizovaných projektoch, akými boli rôzne rekonštrukcie, ale aj v bežnom chode obce. Jeho pracovníci sa stali doslova mužmi pre všetko.

„Prví zamestnanci začali pre náš sociálny podnik pracovať v júni 2018. Začali traja, teraz sú piati. Máme tendenciu ho rozširovať, lebo sa nám črtajú preň ďalšie práce, ale všetko závisí od jeho príjmov. Všetky náklady, či už ide o cenu práce, len stúpajú, takže uvidíme,“ uviedol starosta Andrej Barcík. Podľa jeho slov bolo jednou z priorít, s ktorou pred piatimi rokmi vstupoval do svojho úradu, naštartovanie zamestnanosti, ktorá bola predtým nízka.

„Keď som nastúpil, mali sme okolo 60 ľudí na aktivačných prácach, v súčasnosti sa to pohybuje na čísle 10. V tomto úsilí nám pomohol aj sociálny podnik. Dvaja z jeho zamestnancov sú v podstate muži pre všetko,“ pokračoval starosta. Vysvetlil, že spomínaní muži sú kuričmi, udržiavajú v zime kanalizáciu v prevádzke a celoročne vykonávajú potrebnú bežnú údržbu.

Hlavným zameraním sociálneho podniku je spolupráca s miestnym urbariátom. Úlohou jeho zamestnancov je dočisťovanie lesa po plánovanej ťažbe dreva. Kvôli tomu zakúpili aj potrebnú techniku vrátane traktora s vlečkou.

Ten im pomáha aj pri separovaní odpadu a pomoci samotným občanom, či už je to pri privezení dreva alebo iných materiálov.

Úspešná myšlienka

„Podnik sme vytvorili hlavne kvôli získaniu palivového dreva pre obyvateľov a eliminácie jeho krádeží, kedže v obci máme veľké množstvo sociálne slabšieho obyvateľstva. Ľudia si drevo za výhodnú cenu objednajú podľa svojich finančných možností a my im ho dodáme. Hoci ide často len o meter kubický dreva,“ pripomenul starosta a dodal, že sa systém osvedčil a krádeží naozaj výrazne ubudlo.

Vďaka existencii podniku má v obci pribudnúť aj hala, v ktorej bude uskladnená technika a bude v nej aj dielňa na jej údržbu.

„Tendencia je rozširovanie nášho podniku, začínajú sa nám črtať ďalšie práce mimo obce, už teraz chodíme do solárnych elektrární v okolí kosiť a umývať solárne panely. Projekt na výstavbu haly máme kladne posúdený, čakáme len na podpis zmluvy. Tam sa zaväzujeme, že pribudne ešte jedno pracovné miesto,“ doplnil Barcík, ktorý často chodí so zamestnancami podniku do lesa, kedže vodičské oprávnenie na vedenie traktora nemá zatiaľ žiadny z nich, jazdí na ňom on.

Snažia sa dávať robotu vlastným

Ďalším z krokov samosprávy pre zvýšenie zamestnanosti miestnych je ich účasť na realizácii rôznych projektov. Či už išlo o rekonštrukciu kultúrneho domu, rekonštrukcie kotolní obecného úradu a základnej školy, výstavbu chodníka , rekonštrukciu nádvoria obecného úradu, výstavbu detského ihriska a ďalších. „ Z roka na rok zamestnanosť v našej obci stúpa. Väčšinou chodia robiť do Lučenca, ale máme tu aj rôzne stavebné partie, ktoré chodia robiť aj mimo Slovenska. Väčšinou sa snažíme realizované projekty riešiť s našimi obyvateľmi, či už priamo, alebo ako zamestnancami firiem,“ zakončil starosta.

Pochvaľujú si

„Veľkou výhodou je, že pracujeme väčšinou priamo v obci a nemusíme už o štvrtej vstávať, aby sme sa dostali do roboty. Príjem nemáme nejaký veľký, ale je pravidelný a sme radi, že ak ideme pracovať niekde inde, prinesie to peniaze aj dedine,“ uviedol Vladimír Nagy, ktorý začal pre obec pracovať ešte pred vznikom sociálneho podniku.

K zamestnaniu mu pomohlo mu aj to, že si spravil cez úrad práce pilčícky kurz. Spolu s ním je od začiatku v sociálnom podniku aj František Berec, ktorý predtým robil 15 rokov na píle a už potreboval podľa vlastných slov zmenu a ponuka mu vtedy prišla vhod.

„Vďaka pomoci od vedenia obce máme určite najväčšiu zamestnanosť v okolí. Mnohým ľuďom pomohli. Namotivovali ich a potom si našli robotu inde. Aj ostatné dediny by to mali skúsiť a tiež vytvárať takéto sociálne podniky,“ povedal Berec.