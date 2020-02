Viaceré horské priechody v kraji sú neprejazdné pre nákladnú dopravu

Horský priechod Donovaly je momentálne uzavretý úplne.

11. feb 2020 o 10:13 Radovan Vojenčák

BANSKÁ BYSTRICA. Aktuálne počasie skomplikovalo dopravu v Banskobystrickom kraji, hlavne na horských priechodoch, ktoré sú neprejazdné hlavne pre nákladné vozidlá. Horský priechod Donovaly je kvôli blokujúcim vozidlám uzavretý úplne. Informuje o tom krajské policajné riaditeľstvo prostredníctvom sociálnej sieti.

„Polícia však na mieste situáciu monitoruje a hneď ako to bude čo len trochu možné, budeme postupne premávku sprejazdňovať aspoň pre osobnú dopravu.Pre nákladné vozidlá nad 10 metrov je však zjazdnosť v tomto stave nemožná a máme za to, že by jeho úplné sprejazdnenie nebolo bezpečné," upozorňujú policajti. Podobne vyzerá situácia podľa ich slov aj na ostatných horských prechodoch v našom kraji.

„Preto všetci čo ste na cestách, majte na zreteli nepriaznivé poveternostné podmienky a prispôsobte svoju jazdu najmä stavu ciest. Rešpektujte pokyny policajtov, ktorí sú dnes na rizikových úsekoch, našim cieľom nie je zbytočne blokovať prejazdy, ale v prvom rade chrániť vás vodičov, aby ste všetci v zdraví prišli do cieľa svojej cesty," pripomínajú policajti.

Pre vozidlá nad 10 m sú ešte uzavreté horské priechody Čertovica a Vrchslatina.