Domov sociálnych služieb Slatinka čaká komplexná rekonštrukcia

Aktuálne prebieha verejné obstarávanie.

15. feb 2020 o 18:48 SITA

DOLNÁ SLATINKA. Domov sociálnych služieb (DSS) Slatinka v Lučenci prejde pravdepodobne už v budúcom roku komplexnou rekonštrukciou.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý projekt rekonštrukcie pripravil, získal na jeho realizáciu nenávratný príspevok 2 279 885,63 eura z fondov Európskej únie, pričom celkové oprávnené výdavky sú 2 399 879,61 eura. Spolufinancovanie BBSK tak predstavuje 119 993,98 eura.

Ako informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, verejné obstarávanie je realizované ako jedna samostatná zákazka rozdelená na päť samostatných častí z dôvodu stavebných prác na piatich samostatných budovách DSS. Rekonštrukčné práce by mali trvať 16 mesiacov, pričom vedenie BBSK predpokladá ich začiatok na jar 2021.



Predmetom obnovy DSS Slatinka je rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zvýšenie energetickej hospodárnosti piatich objektov. Ako vyplýva z podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková predpokladaná hodnota stavebných prác je 1 773 948,68 eura bez dane z pridanej hodnoty a záujemcovia môžu ponuky predkladať aj po častiach na jednotlivé budovy do 12. marca do 10.00 hod.



„Termín začatia prác v budúcom roku odhadujeme s ohľadom na dlhé obdobie vykonania ex-ante kontrol dokumentácie k verejnému obstarávaniu na stavebné práce na oddelení kontroly verejného obstarávania projektov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,“ objasnila Štepáneková.



Ako ďalej informovala hovorkyňa, počas rekonštrukčných prác budú klienti a zamestnanci administratívneho zázemia zo všetkých piatich stavebných objektov presťahovaní do náhradných objektov. „Náhradné priestory sú už predmetom riešenia, hľadáme vhodné alternatívy,“ doplnila Štepáneková.