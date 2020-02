Pre chrípku zatvorili v kraji už dvadsať základných a materských škôl

V južných okresoch Banskobystrického kraja je chorobnosť najvyššia.

15. feb 2020 o 18:59 TASR

LUČENEC, RIMAVSKÁ SOBOTA, VEĽKÝ KRTÍŠ. Vysoká chorobnosť v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) si doteraz vyžiadala zatvorenie 20 materských a základných škôl v okresoch Banská Bystrica, Detva, Krupina, Lučenec, Revúca, Veľký Krtíš, Zvolen a Žarnovica. Informovala o tom hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.

Podľa nej epidemiológovia očakávajú, že výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v najbližších týždňoch ešte porastie.

V tomto týždni zaznamenal banskobystrický RÚVZ takmer 8-tisíc chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 2210 chorých na 100-tisíc obyvateľov.

Najviac je ich v okrese Zvolen, kde evidujú 1649 prípadov, potom v okresoch Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Revúca a Lučenec.

CHPO sa vyskytli v 936 prípadoch, čo je chorobnosť 260 chorých na 100-tisíc ľudí. Najviac pacientov je v okresoch Zvolen, Veľký Krtíš, Revúca, Lučenec a Banská Bystrica.

"Epidemiológovia opätovne upozorňujú, a to aj v súvislosti s koronavírusom, aby ľudia vo zvýšenej miere dodržiavali hygienu, správne sa stravovali a nezabudli na pohyb na čerstvom vzduchu. Respiračné a chrípkové ochorenia by nemali podceňovať, mali by ich vyležať a adekvátne liečiť pod dozorom lekára," dodala Tolnayová.