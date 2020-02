Lučenec v pohárovom finále podľahol Prievidzi

BKM v semifinále vyradil obhajcu z Levíc.

16. feb 2020 o 6:25 Jozef Mikuš

LUČENEC. Víťazom Final Four Budiš Slovenského pohára sa stalo mužstvo Prievidze, ktoré vo finále porazilo Lučenec. Prievidžania si trofej ukoristili po prvýkrát v histórii. Tím trénera Petra Jankoviča však smútiť nemusí. Novohradčanom sa podarilo v semifinále pokoriť obhajcu trofeje z Levíc.

"Určite je tam nejaké sklamanie z toho, je to predsa finále, ale ja som pyšný na chlapcov ako bojovali. Dostali sa do finále Slovenského pohára, určite sme s tým ani vo sne nepočítali. V tomto smere spokojnosť," povedal po finálovom zápase Jankovič.

BKM Lučenec sa po pohárovej prestávke vráti k ligovým povinnostiam. V 29. kole si zahrá vonku proti Prievidzi (29. 2.), v 30. kole doma v Arene privíta Inter (4. 3. o 18.00 hod.).

SEMIFINÁLE: BKM Lučenec - Patrioti Levice 63:60 (23:20, 13:14, 19:11, 8:15)

TH: 16/7 - 29/21, Fauly: 23 - 16, Trojky: 10 - 1, Rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Ženiš

Lučenec: Dunne 19, Murray-Boyles 10, Jackuliak 8, Anikienko 4, Eudy 3 (Musil a Woods po 7, Agusi 3, Miloševič 2, Zorvan 0)

Levice: Krajčovič 14, Bojanovský 12, Harris a Perovič po 4, Hot 1 (Juríček 8, Flemmings 7, Bachan a Žiak po 5)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Opäť vyrovnaný zápas, aj keď som už ani nečakal, že štvrtý zápas po sebe môže mať rovnaký priebeh. Som rád, že chlapci sa snažili dodržať veci, na ktorých sme boli dohodnutí. Bojovali sme celý zápas, o tomto bolo toto stretnutie. Možno niektoré lepšie individuálne výkony mojich hráčov, opäť však kolektívny tímový duch. To podľa mňa aj trochu rozhodlo.“

Jason Dunne, hráč Lučenca: „Sme na Final Four, každý sem prišiel s tým, že tu chce vyhrať. Hrali sme dobre, koncentrovane po celých 40 minút. Občas sme mali problémy zlomiť súpera, ale v tomto zápase to nebol tento prípad.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Opäť sme sa natrápili na každý kôš, z vonku sme dali jednu trojku. Nedá sa dať 100 bodov alebo 80 bodov zvnútra. Lučenec je proste skúsený tím s výbornou obranou. Potrebujeme, aby sme hru roztiahli, že dáme aj niečo spoza perimetra. Toto nám veľmi chýbalo. Nemal som pocit, že by sme v prvom polčase boli motivovaní, potom sa to už v priebehu zápasu samozrejme zlepšilo. Mrzí ma to, pretože to bol hrateľný zápas.“

Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Trpká prehra, ťažký zápas. Gratulujem Lučencu. Určite nám nešla streľba za tri body. Myslím si, že sme zvonku toho veľa nedali. To rozhodlo. Podľa mňa sme mali aj dosť stratených lôpt. V takomto tesnom zápase takéto maličkosti rozhodujú.“

FINÁLE: BC Prievidza - BKM Lučenec 75:63 (15:11, 15:12, 19:17, 26:23)

TH: 24/16 - 14/7, Fauly: 17 - 22, Trojky: 7 - 8, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Doušek

Prievidza: Gačeša 21, Guillory 15, Antoni a Johnson po 4, Jovanovič 2 (Delič 13, Durmo 12, Majerčák 5)

Lučenec: Murray-Boyles 15, Dunne 13, Anikienko 9, Jackuliak 2, Eudy 0 (Woods 11, Musil 6, Agusi 3, Miloševič a Zorvan po 2, Grenda a Suja 0)

Krunoslav Krajnovič, tréner Prievidze: „Fantastický pocit. Pred zápasom som o tom všetkom rozmýšľal, za šesť dní sme zlomili dosť rekordov. Začal by som Žilinou, kde sme vyhrali zápas a hrali sme tam kvôli tomu, že vo vzájomných zápasov bol rozdiel len jedného bodu. Boli sme tam pod veľkým tlakom, dobre sme sa pripravili. Zápas nebol bohvieako pekný, nehrali sme na krásu, ale na postup. Teraz sme sa prvýkrát v histórii stali víťazmi pohára. Vyhrali sme nad Interom, s ktorým sme prehrali 20 zápasov po sebe. Zvíťazili sme nad Lučencom, v tejto sezóne sme s ním mali bilanciu 0-3. Lučenec má veľmi dobrý tím a trénera, majú výbornú sezónu. Je to moja tretia trofej na Slovensku, paradoxne posledná bola pred 13 rokmi s Lučencom na Slovenskom pohári.“

Adam Antoni, hráč Prievidze: „Prvá veľká trofej, je to úžasný pocit. Nikdy som niečo také nevyhral a prišlo to hneď po zmene klubu, v Prievidzi sa mi to podarilo. Bol to veľmi ťažký turnaj. V tejto sezóne sme nevyhrali nad Interom, tiež sme nevyhrali nad Lučencom. Podarilo sa nám to na pohári. Dali sme do toho všetko. Som rád, že nás prišlo podporiť veľa fanúšikov, ktorí nás určite hnali dopredu.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Gratulujem domácim na neutrálnej pôde v Prievidzi. Mali sme problémy v obrane, presadiť sa. Aj keď sme sa dostali do nejakých vyložených situácií, tak sme ich nepremenili. Myslím si, že sme bojovali až do konca, aj keď konečný rozdiel o 12 bodov nevyzerá až tak strašidelne. Určite je tam nejaké sklamanie z toho, je to predsa finále, ale ja som pyšný na chlapcov, ako bojovali. Dostali sa do finále Slovenského pohára, určite sme s tým ani vo sne nepočítali. V tomto smere spokojnosť.“

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Myslím si, že sme im podľahli. Nehrali sme svoju hru, tam nás oni spomalili, ako sa im to podarilo v piatok proti Interu. Na tom zhoreli oni, to isté sa stalo aj nám. Myslím si, že sme nehrali až taký kolektívny basketbal. Volili sme zlé strely. Keď mal súper päť faulov, tak sme mali ísť viac do koša a nestrieľať to zvonku. Aj tam bola úspešnosť otvorených striel iná.“