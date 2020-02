Novohradskí futsalisti si v zápase proti Makroteamu zastrieľali

Wellington proti svojmu bývalému klubu zaznamenal hetrik.

16. feb 2020 o 6:47 Jozef Mikuš

LUČENEC. Vysokým víťazstvom hosťujúceho mužstva sa skončil sobotný (15. 2.) zápas medzi ŠK Makroteam Žilina a Mimelom Lučenec. Novohradčania tak odčinili predošlé zakopnutie, kedy s Banskou Bystricou uhrali bod za remízu.

Boli to hráči Makroteamu, kto sa v 3. min. radoval z prvého gólu. Lučenec im však veľa priestoru na radosť nenechal a už o min. neskôr sa Wellington presadil proti svojmu bývalému klubu. Otvoril tým vrece s gólmi a do polčasu ho strelecky nasledovali Greško, De Jesus, dvakrát Sobral a jeden gól pridal opäť Wellington. Do kabín sa odišlo za stavu 1:6.

Po prestávke sa náskok Mimelu zvýšil zásluhou Serbina. Domáci Da Silva upravil na 2:7, na čo hostia zareagovali gólmi Da Costa Liru, Brunovského a Mészárosa. De Lima Silva a Papajčík skorigovali na 4:10, no to bolo posledné presné zásahy Makroteamu. Do konca zápasu sa trafili ešte Wellington, Da Costa Lira a Grcič.

Mimel Lučenec sa v ďalšom kole predstaví vonku proti MŠK Žilina (22. 2. o 19.30 hod.) a nadstavbu zavŕši domácim zápasom proti Banskej Bystrici (28. 2. o 19.00 hod.).

ŠK Makroteam Žilina - Mimel Lučenec 4:13 (1:6)

Góly: 3. a 34. De Lima Silva, 27. Da Silva, 36. Papajčík - 4., 11. a 37. Wellington, 5. Greško, 7. a 18. Sobral, 17. De Jesus, 24. Serbin, 30. a 39. Da Costa Lira, 31. Brunovský, 33. Mészáros, 40. Grcič, R: Matula, Brutvanová, Behančín, 50 divákov

DOMÁCI: Kováč - Košút, Da Silva, De Lima Silva, Baláž, Novotný, Mahút, Trnka, Vrábel,Do Nascimento Silva, Papajčík, Holbička

HOSTIA: Oberman, Woslley, Klema - Grcič, Serbin, Jesus, Da Costa Lira, Greško, Brunovský, Sobral, Wellington, Mészáros, Čeřovský, Babiak

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Do zápasu sme išli jednoznačne napraviť si reputáciu z Banskej Bystrice. Hráči predviedli dobrý výkon, aj keď tam bolo veľa chýb v defenzíve. Diváci mohli vidieť krásne akcie, ktoré sa skončili gólmi. Wellington proti svojim strelil tri góly a ukazuj,e že by mal byť prínosom v ofenzíve pre náš klub. S výsledkom sme všetci spokojní. V sobotu nás čaká druhá Žilina, na ktorú sa hráči veľmi tešia. Ďakujem našim fanúšikom, ktorí vycestovali do Žiliny a povzbudzovali nás."

Ostatné výsledky: MIBA Banská Bystrica - MŠK Žilina 3:4 (3:3), MŠK Mayerson Nové Zámky - TNF Lions Prievidza 8:4 (4:0).