Zápasníci lučeneckého Fortisu zbierali medaily

Početná výprava z centra Novohradu sa pod Tatrami nedala zahanbiť.

19. feb 2020 o 12:36 Jozef Mikuš

LUČENEC. Zápasníci z lučeneckého Fortis combat sport teamu opäť bodovali. Skupina bojovníkov na čele s trénerom Petrom „Dudom“ Balážom v druhú februárovú sobotu (8. 2.) vycestovala do Popradu, kde sa konalo prvé kolo Open ligy v kickboxe. Lučenčania sa v početnej partii nestratili a domov doviezli kopu cenných kovov.

„Akcia sa nám naozaj vydarila. Z jednotlivcov by som vyzdvihol Attilu Garamszeghyho, pre ktorého to vola povinná jazda, alebo Richarda Dobrotku. Člen banskobystrického Dracula Gymu nastúpil za Fortis a v obidvoch kategóriách suverénne zvíťazil. Zlatou medailou do klubovej zbierky prispeli aj Šarlota Šturcová a Mário Kalužák. Mali sme aj výkony, ktoré neboli stopercentné a budeme musieť popracovať na mentálnej pripravenosti zápasníkov. Celkovo však našu účasť na prvom ligovom kole hodnotím veľmi pozitívne,“ povedal Baláž.

Zlatú medailu si tak vybojovali Richard Dobrotka vo full contact aj v K1, Attila Garamszeghy ml. v K1, Šarlota Šturcová v light contact a Mário Kalužák v light contact. Striebornú pozíciu obsadili Radoslav Nagy vo full contact, Šarlota Šturcová v kick light a Vojtech Vígh v kick light aj v light contact.