Kickboxer Garamszeghy nedal súperom šancu

Novohradčan bol úspešný na ligovej scéne.

20. feb 2020 o 7:19 Jozef Mikuš

LUČENEC. Popradská športová hala bola začiatkom februára (8. 2.) dejiskom prvého kola Open ligy v kickboxe. V ringu pod Tatrami sa vo farbách lučeneckého Fortisu predstavil aj Attila Garamszeghy ml., ktorý nastúpil v K1.

Vo váhe do 75 kg sa o medaily pobil s ďalšími štyrmi zápasníkmi. Traja z nich dostali voľný los, Lučenčan si postup do semifinále musel vybojovať.

„Prvý zápas som mal s Patrikom Jánošom z trnavského Spartakus Fight Gymu, kde trénuje aj Attila Végh. Začal som vo vysokom tempe, ale asi po minúte som nasadil kop do hlavy a súper sa dostal do počítania. Pokračoval som v tempe a po prvom kole som vyhral vzdaním sa súpera, ktorý do druhého kola nenastúpil,“ opísal Garamszeghy ml. cestu do najlepšej štvorky.

Vo vysokom tempe sa začal aj boj o finále, v ktorom Novohradčan zápasil proti Romanovi Škultétymu z trnavského Raptors klubu.