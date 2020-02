Lukáčik s dvomi zlatými, blysol sa aj Gavalec

Poltársky Carnage Club bojoval na ligovej scéne.

20. feb 2020 o 7:26 Jozef Mikuš

POLTÁR. Vitrína Carnage clubu Poltár je bohatšia o nové medaily. Postarali sa o to zverenci trénera Petra Sitora. Piati bojovníci v prvú februárovú sobotu vycestovali do Popradu, kde v tamojšej športovej hale bojovali v prvom kole Open ligy v kickboxe federácie WAKO.

Tréner sa rozhodol všetkých svojich zverencov postaviť v disciplíne light contact aj kick light. Každý z nich mal tak pred sebou dva zápasy. Výnimkou bol len Marek Galavec s tromi zápasmi a skúsený Emil Lukáčik, ktorého čakali až piati súperi.

„Sebastián Obročník a Jakub Melicher mali premiéru a viedli si svkele. Bol som naozal veľmi prekvapený, že na svojich prvých zápasoch ma počúvali. Chalani to majú trochu sťažené, pretože obaja majú 10 rokov, no veková kategória je až do 12 rokov. Váhovka sa, samozrejme, dodržiava, ale každý súper je značne vyšší. Oni sa však nezľakli, s ich výkonmi som bol veľmi spokojný,“ zhodnotil tréner Peter Sitor. Sebastián Obročník aj Jakub Melicher si napokon z Popradu priniesli bronz aj striebro.