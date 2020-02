Hnúšťanky sa nachádzajú na siedmom mieste

Volejbalistky Iskry majú akoby dve tváre. Úzky kolektív sa predstaví v nadstavbovej skupine o piate až ôsme miesto. Jeho vyhliadky na vylepšenie si postavenia v tabuľke nie sú veľmi priaznivé.

20. feb 2020 o 9:00 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Starším žiačkam VK Iskra Hnúšťa patrí po základnej časti prvej triedy (M – SR oblasť Stred) predposledná siedma priečka. Mladé Hnúšťanky zaznamenali 7 víťazstiev, 21 prehier, nazbierali 23 bodov.

Na rovnakej pozícii figurovali aj po prvej polovici súťaže. Kým v nej dosiahli tri výhry (11 bodov), v odvetnej časti triumfovali štyrikrát (12 bodov). Doma si poradili v obidvoch stretnutiach s hráčkami VK Podlužianka Levice i s Krupinčankami, ktoré uzatvárajú tabuľku.

Negatívum však je, že sa káder zúžil z deväť na sedem hráčok. V Žiari nad Hronom sa druhý duel skončil predčasne po tom, ako sa jedna z volejbalistiek Iskry zranila.

Mali na lepšie umiestnenie

„Boli by sme spokojnejší, ak by sme mali aspoň o dve – tri víťazstvá viac. Veľmi nás položil zúžený káder družstva na minimum, čo hraničí s existenciou družstva a schopnosťou odohrať zápasy. Dievčatá mali na lepšie umiestnenie, ale nedotiahli sme to do úspešného konca,“ zhodnotil druhú polovicu súťaže tréner i športový riaditeľ VK Iskra Hnúšťa Štefan Majeský.

Ako dodal, výkony hráčok sa zlepšili. Týka sa to