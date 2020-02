Dorastenci z Gemera odštartovali veľmi dobre

Džudisti Katsuda Lučenec značne prispeli k tomu, že sa Soboťania dostali na čelo tabuľky.

20. feb 2020 o 13:10 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA, LUČENEC. Prvé kolo džudistického zápolenia v ligových súťažiach dorastencov, dorasteniek i žien sa uskutočnilo v Banskej Bystrici. Dorastenci Mladosť Relax Rimavská Sobota si ukoristili 35 bodov, vďaka čomu sa vyšvihli na líderskú pozíciu v tabuľke.

Mladosť sa predstavila aj s trojlístkom pretekárov Katsuda Lučenec – Tomáš Dovičič, Andrej Meša a Bruno Majoroš. Novohradčania, ktorí v Rimavskej Sobote hosťujú, majú výrazný podiel na jej vedúcej priečke. Práve Dovičič ovládol hmotnostnú kategóriu do 55 kg. Pre družstvo zariadil 7 bodov. Rovnako sa o plný počet bodov postaral Meša (do 66 kg), ktorý tiež kraľoval vo svojej váhe.

O tretie prvenstvo Gemerčanov sa zaslúžil Robert Balog (do 81 kg), ten prišiel do Mladosti z Lokomotívy Rimavská Sobota. Na striebornej pozícii sa umiestnil Kornel Bodor (do 50 kg) a druhé miesto obsadil aj spomínaný Majoroš (do 81 kg).