Poltár mieni postúpiť na majstrovstvá Slovenska

Ide do tuhého. MVK má šancu dostať sa medzi elitu pod Tatrami.Potrebuje však zabrať v nadstavbe.

21. feb 2020 o 9:08 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Kadetky MVK Poltár v dvoch posledných kolách základnej časti prvej triedy (M – SR oblasť Stred) triumfovali. V trinástom kole si doma poradili s Lokomotívou Čadca v obidvoch dueloch 3:0 a 3:0.

V drese MVK debutovala blokárka Lucia Holčíková, ktorá prišla na hosťovanie z ŠVK Tatran Banská Bystrica. V štrnástom kole Poltárčanky bez viacerých hráčok vyhrali na palubovke poslednej Prievidze 3:0 a 3:1. V základnej časti súťaže tak obsadili druhé miesto (23 víťazstiev, 5 prehier – 67 bodov). Jej víťazkami sa stali volejbalistky ŠKM Liptovský Hrádok (23 víťazstiev, 5 prehier – 69 bodov).

„Beriem to ako úspešné zavŕšenie základnej časti. Veľmi ma však mrzí ten domáci prehratý zápas s Krupinou v ôsmom kole. Dúfam, že nám tieto body nebudú v konečnom účtovaní chýbať. Bola to zbytočná prehra. Inak som bol s výkonmi dievčat spokojný,“ povedal tréner i predseda MVK Poltár Boris Dreisig.

Ako dodal, mrzí ho tiež prehra 2:3 po veľkom boji na palubovke Liptovského Hrádku v dvanástom kole. Vo veľmi dramatickom tajbrejku hráčky MVK podľahli domácim 23:25 a prišli o líderskú pozíciu v tabuľke. Poltárčanky tam padli aj v prvom dueli. Každopádne Liptáčky sú súperky z diametrálne inej váhovej kategórie než Krupinčanky.

„Bolo to len o šťastí. Jednoznačne tam ale bolo cítiť, že nám chýbala Maja Kradláková. Keby sme mali už vtedy k dispozícii Holčíkovú, tak by prvý i druhý zápas možno dopadli úplne inak,“ vyjadril sa kouč Poltára.

„Myslím si, že druhé miesto je slušný úspech pre poltársky volejbal vzhľadom na to, ako sme aj skladali zostavu a trápili sa zo začiatku. Je to celkom v pohode,“ konštatoval Dreisig. Na kolektív pod jeho vedením čaká rozhodujúca fáza sezóny.

„Teraz bude dôležitý prístup hráčok k tréningovému procesu a hlavne musia byť dievčatá zdravé. Akonáhle by nám vyskakovala maródka, bol by to veľký problém.“

Poltárčanky sa predstavia v nadstavbovej skupine o prvé až štvrté miesto, kde odohrajú šesť kôl. Družstvá si prenášajú všetky dosiahnuté výsledky. MVK si zmeria sily s VA Žilina (21 víťazstiev, 7 prehier – 61 bodov), Liptovským Hrádkom a s MŠK Žiar nad Hronom (17 víťazstiev, 11 prehier – 52 bodov).

Poltár odohral v základnej časti s Liptáčkami štyri duely, dva z nich vyhral a dvakrát prehral. Rovnakú vzájomnú bilanciu 2:2 má MVK tiež so Žilinou a v každom zo štyroch stretnutí zdolal Žiar. Na majstrovstvá Slovenska kadetiek sa prebojujú dva najlepšie tímy. „Chceme postúpiť na M - SR. To je náš cieľ,“ nechal sa počuť šéf MVK Poltár.