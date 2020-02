Brunovský: Pred príchodom do Lučenca som zvažoval koniec kariéry

Hráč futsalového Mimelu Lučenec verí v dosiahnutie majstrovského titulu.

22. feb 2020 o 8:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Futsalový Mimel Lučenec si v treťom nadstavbovom kole pripísal remízu, no stále drží pätnásťzápasovú sériu neporaziteľnosti. Svoj podiel na tom nesie aj Anton Brunovský. Ten do centra Novohradu prišiel v lete 2017 z českého AC Sparta Praha.

Predtým hral v drese Slov-Matic FOFO Bratislava. Rodák z Košíc má na svojom konte medaily za titul futsalového majstra a vicemajstra Slovenska, za triumf v pohári a pochváliť sa môže aj účasťou v lige majstrov či reprezentačnými skúsenosťami.

S 30-ročným skúseným futsalistom sme sa porozprávali o lige, jeho súčasnom športovom domove i o jeho ambíciách.

Čo hovoríte na priebeh základnej časti a na fakt, že ste nenašli premožiteľa?

Z pohľadu postavenia v tabuľke a faktu, že sme nestratili body, môžeme byť so základnou časťou spokojní. Určite sme si v niektorých zápasoch mohli počínať aj lepšie, ale keď bolo treba zapnúť, tak sme to zvládli. Väčšina zápasov bola v našej réžii.

Aktuálna podoba ligy sa stretla s kritikou, že nie je divácky pútavá a že Lučenec nemá konkurenciu. Súhlasíte s tým?

Myslím si, že kritika je oprávnená. Za posledných 15 rokov, čo sa tomuto športu venujem, si nespomínam, aby liga mala len 7 účastníkov. Chýbajú mi tam mužstvá hlavne z Bratislavy a Košíc. Tie boli liahňou dobrých futsalistov, ktorí vo veľkej miere tvorili gro reprezentácie. Viem, že ani pre majiteľov klubov to nie je jednoduché, ale podľa mňa by si futsal zaslúžil väčšiu pozornosť, ako to je aj u našich zahraničných susedov.